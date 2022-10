Cintoríny v Trnave budú otvorené dlhšie až do 10. novembra

Trnava/Piešťany 28. októbra (TASR) – Trnavské cintoríny budú nielen počas Dušičiek, ale až do 10. novembra otvorené v predĺženom režime do 22.00 h. Všetky štyri pohrebiská na území mesta sú pripravené na nápor návštevníkov, cintorínske služby budú priebežne likvidovať odpady, upratovať, monitorovať a riešiť prípadné krízové situácie, vrátane zabezpečenia protipožiarnej kontroly a pomoci občanom. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



"Mestská polícia bude ako vždy aj tento rok venovať cintorínom a ich okoliu zvýšenú pozornosť. Na Ulici Terézie Vansovej aj na Kamennej ceste budú prítomné hliadky kvôli zvýšenému počtu ľudí na priechodoch pre chodcov, ochrane verejného poriadku a v súvislosti s parkovaním," doplnila.



Mesto zároveň vyzýva návštevníkov, aby zvážili ekologický spôsob, ako prejaviť úctu pamiatke svojich zosnulých "Namiesto umelých kvetov, vencov či kahancov prinesme na hroby našim blízkym napríklad kvety v kvetináči. Je to šetrnejšie k životnému prostrediu," uviedla Majtánová.



V Piešťanoch budú cintoríny počas sviatkov podľa Martina Ričányho z komunikačného odboru radnice otvorené do 21.00 h. Aj tento rok bude znieť na pohrebiskách reprodukovaná hudba a na cintoríne na Bratislavskej ceste zabezpečia zamestnanci strediska večný oheň pri vchode do urnového hája. "Pri dodržiavaní poriadku každoročne pomáhajú členovia mestskej polície a na plynulosť dopravy v blízkosti pohrebísk dohliadajú členovia štátnej polície," doplnil Ričány.