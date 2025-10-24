< sekcia Regióny
Cintoríny v Trnave budú počas sviatkov otvorené dlhšie
Autor TASR
Trnava 24. októbra (TASR) - Trnavské mestské cintoríny budú počas obdobia sviatkov Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých otvorené dlhšie. Premávať budú aj špeciálne linky mestskej hromadnej dopravy. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.
Pohrebiská budú od nedele 26. októbra do pondelka 10. novembra 2025 otvorené vždy od 7.00 do 22.00 h. Počas sviatočného víkendu (1. a 2. novembra) budú premávať špeciálne linky mestskej hromadnej dopravy číslo 25 a 26. „Autobusy budú jazdiť od dopoludnia do podvečera a zastavia pri hlavných vstupoch na cintoríny,“ priblížila hovorkyňa.
Od 31. októbra do 3. novembra budú na všetkých štyroch mestských cintorínoch bezplatne sprístupnené verejné toalety. „Mestské služby mesta Trnava zároveň doplnili malé odpadové nádoby a počas víkendu pristavia na cintoríny aj veľkokapacitné kontajnery. Vývoz odpadu bude zabezpečený priebežne podľa potreby,“ dodala Majtánová.
Počas sviatočných dní bude v okolí cintorínov posilnené aj hliadkovanie mestskej polície. Samospráva návštevníkom odporúča, aby si dávali pozor na osobné veci a nenechávali cennosti bez dozoru - ani v zaparkovaných vozidlách.
Pripomína tiež, že pri zapálení sviečok je potrebné dbať na bezpečnú manipuláciu s otvoreným ohňom. „Zákaz zakladania ohňa platí len na vyznačených miestach, napríklad pri kaplnke na Novom cintoríne na Ulici Terézie Vansovej,“ ozrejmila.
Mestský trh v centre mesta bude v piatok 31. októbra a v sobotu 1. novembra, ktorý je štátnym sviatkom, fungovať v normálnom režime, teda od 7.00 do 12.00 h.
