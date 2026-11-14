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Cintula obhájil post tajomníka Rady SRZ, prezidentom zostáva Orovčík
Cintulovi (Ružomberok) dalo hlas 188 delegátov, jeho jediný protikandidát na post tajomníka Rady SRZ Marek Murár (Prievidza) získal 45 hlasov.
Autor TASR
Tále 14. novembra (TASR) - Bohuš Cintula obhájil post tajomníka Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) - Rady v Žiline. Meniť sa nebude ani prezident SRZ, vo funkcii zostáva Ivan Orovčík. Rozhodli o tom delegáti v sobotných voľbách počas Snemu SRZ na Táloch. Informovala o tom PR manažérka SRZ Iveta Pagáč Kováčiková.
Cintulovi (Ružomberok) dalo hlas 188 delegátov, jeho jediný protikandidát na post tajomníka Rady SRZ Marek Murár (Prievidza) získal 45 hlasov. Výsledky volieb prezidenta boli tesnejšie, Orovčík (Stará Ľubovňa) dostal 121 hlasov, jeho jediný protikandidát Igor Macuš (Kysucké Nové Mesto) získal 112 hlasov.
Snem je najvyšším orgánom SRZ, schádza sa každé štyri roky. Tvorí ho 244 delegátov, po dvaja z každej mestskej a miestnej organizácie, ktorých je na Slovensku 122. Delegáti volili v samostatných voľbách tajomníka rady a prezidenta SRZ.
Volili aj 32 členov Rady SRZ (štyria z každého kraja) a osem členov kontrolnej komisie (po jednom za každý kraj). Rada SRZ bude 34-členná, 32 zvolených členov doplnia nový tajomník a prezident.
Cintulovi (Ružomberok) dalo hlas 188 delegátov, jeho jediný protikandidát na post tajomníka Rady SRZ Marek Murár (Prievidza) získal 45 hlasov. Výsledky volieb prezidenta boli tesnejšie, Orovčík (Stará Ľubovňa) dostal 121 hlasov, jeho jediný protikandidát Igor Macuš (Kysucké Nové Mesto) získal 112 hlasov.
Snem je najvyšším orgánom SRZ, schádza sa každé štyri roky. Tvorí ho 244 delegátov, po dvaja z každej mestskej a miestnej organizácie, ktorých je na Slovensku 122. Delegáti volili v samostatných voľbách tajomníka rady a prezidenta SRZ.
Volili aj 32 členov Rady SRZ (štyria z každého kraja) a osem členov kontrolnej komisie (po jednom za každý kraj). Rada SRZ bude 34-členná, 32 zvolených členov doplnia nový tajomník a prezident.