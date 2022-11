Čipy na kontajneroch v Trnave by mali predchádzať odpadovej turistike

Trnava 14. novembra (TASR) – Odpadovú turistiku chce mesto Trnava eliminovať inštaláciou čipov na polopodzemné kontajnery. Pilotne nový elektronický čipový uzamykateľný systém začala radnica skúšať na kontajnerovom stojisku na Šafárikovej 1 až 15, informovala o tom Dominika Slezáková z referátu verejnoprospešných služieb na mestskom úrade.



Prístup do kontajnerov tak ako jediní dostali obyvatelia tejto zóny. "Každá domácnosť dostala zadarmo jeden čip, ktorým dokážu otvoriť všetky nádoby na papier, plast, sklo a komunálny odpad. Čip bude môcť v dohľadnej dobe získať každý člen domácnosti za mierny poplatok," uviedla. Inteligentné uzamykanie je podľa radnice na rozdiel od oplotených stojísk vkusným a jednoduchým riešením, ktoré odradia tzv. odpadových turistov z iných častí mesta od vyhadzovania svojho odpadu do nádob, ktoré im neprináležia. "To, že sú kontajnery prístupné, neznamená, že sú určené komukoľvek. Mesto sa rozhodlo vyskúšať pilotný projekt vo vybranej lokalite na základe evidovaných sťažností od obyvateľov na ľudí využívajúcich kontajnery napriek tomu, že nebývajú v príslušných bytovkách," dodala Slezáková.



Systém nevyžaduje manuálnu registráciu, nových užívateľov je možné priradiť na diaľku a okamžite im aktivovať prístup ku konkrétnym nádobám a stojiskám. Online platforma poskytuje aj dáta o počte otvorení odpadových nádob. Zámky fungujú na baterky. Tie umožňujú na diaľku spravovať prístupy a ich garantovaná výdrž je až stotisíc otvorení kontajnera.