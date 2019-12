Obec Čirč zlegalizovala prvú čiernu stavbu v rómskej osade Oľšavec

Čirč 21. decembra (TASR) – Obec Čirč v okrese Stará Ľubovňa zlegalizovala prvú čiernu stavbu v rómskej osade Oľšavec, kde žije približne 275 Rómov v 52 domácnostiach. Lokalita sa rozprestiera na území viac ako 10.000 štvorcových metrov, ktoré obec ešte v roku 2013 usporiadala, vďaka čomu si teraz môžu Rómovia legalizovať svoje príbytky. „Stavebné povolenie nebolo jednoduché vybaviť, no pán starosta mi so všetkým pomohol,” uviedla obyvateľka osady Jana Miková.



Legalizácia stavby ju vyšla 600 eur. Okrem toho obec jej vydala aj prvé stavebné povolenie na prístavbu. „Tešíme sa, dve izby nám boli málo, keď mi chlapci vyrastú, kam pôjdu? Potrebujeme kúpeľňu aj záchod,“ doplnila obyvateľka osady.



"Nič z toho by sa nepodarilo, keby sa obec pred šiestimi rokmi nepustila do usporiadania územia v rómskej osade, ktoré predtým patrilo príslušníkom majority. Trvalo to zhruba rok a pol. Mali sme dočinenia so 150 vlastníkmi pozemkov, s ktorými sme rokovali a napokon sa vzdali svojich vlastníckych podielov v prospech obce, ktorá dnes nad týmto územím vykonáva dohľad," ozrejmil starosta Michal Didik. Podľa neho ich čaká ešte veľa práce, postupne budú legalizovať tie domy, ktoré sú murované a majú základy.



„Ostatné chatrče zbúrame a rodiny presťahujeme do troch nových bytoviek, kde vznikne 12 bytov,” doplnil starosta s tým, že ide o systém tzv. prestupného bývania. Stavebné povolenie na bytovky už je vydané. „Budeme podávať žiadosť o nenávratné finančné prostriedky vo výške 650.000 eur. Ďalších 450.000 eur chce obec získať z eurofondov na stavbu cesty v osade,“ upozornil Dida. Pôjde zhruba o 800 metrov cesty a dvojkilometrový úsek chodníka od osady ku komunitnému centru, s ktorého výstavbou už začali v novembri. „Ak so žiadosťou uspejeme, s prácami by sme chceli začať na jar alebo v lete,” skonštatoval starosta.



V osade už v minulosti vybudovali aj nové vodovodné prípojky a kanalizáciu. Rómovia majú jednu centrálnu žumpu. Vodné a stočné platia prostredníctvom čipov. V 2015 obec zaviedla v osade aj separovaný zber, ktorý sa podľa Didu ujal.