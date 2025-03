Vladyka Jonáš posvätil v miestnom chráme ikonu Presvätej Bohorodičky

Čirč 17. marca (TASR) - V nedeľu (16. 3.) odovzdal vladyka Jonáš veriacim v obci Čirč v okrese Stará Ľubovňa ikonu Presvätej Bohorodičky, ktorá nesie názov Nevädnúci kvet. Hovorca Prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič informoval, že slávnosť začala sprievodom s ikonou od fary do chrámu, počas ktorého sa veriaci v modlitbách obracali na Presvätú Bohorodičku s pokorou a vďačnosťou. Po príchode do chrámu nasledovalo posvätenie ikony vladykom Jonášom a slávnostná svätá liturgia.



Vladyka vo svojej homílii hovoril aj o udalostiach údajných zjavení, ktoré sa odohrali v Čirči a poukázal na túžbu miestnych veriacich mať Mariánska horu a "čudotvornú" ikonu Matky Božej, aby ju mohli osobnejšie uctievať. Vladyka zdôraznil, že cirkev si prostredníctvom ikony uctieva Bohorodičku ako tú, ktorá dáva život, preto nesie aj názov Nevädnúci kvet. Poukázal tiež na to, že miestni veriaci majú skúsenosť s prijatím viery od predkov, a tak majú aj zodpovednosť odovzdať túto vieru ďalším pokoleniam a priviesť svoje deti k Matke Božej. V závere homílie vladyka povzbudil veriacich, aby prichádzali k tejto ikone, prosili ju o milosti.



Po skončení svätej liturgie počas modlitby Akatistu k Presvätej Bohorodičke si veriaci bozkom uctili novoposvätenú ikonu Matky Božej. "Slávnostné odovzdanie ikony bolo pre farnosť Čirč dňom plným duchovnej radosti a posilnenia viery. Veriaci si odniesli nielen vzácny duchovný dar, ale aj povzbudenie k hlbšej modlitbe a oddanosti k Presvätej Bohorodičke," dodal Pavlišinovič.