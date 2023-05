Cirkev v Trnave obnovuje Stephaneum, malo by zostať oplotené

Trnava 23. mája (TASR) – Archív Trnavskej arcidiecézy (TA), jej múzeum a knižnica by mali nájsť svoje nové umiestnenie v jednej z historických budov bývalej Trnavskej univerzity. Objekt Stephanea na rohu ulíc Halenárska a M. Sch. Trnavského sa na to už pripravuje, v súčasnosti prechádza úvodnými etapami komplexnej rekonštrukcie. Pre TASR to uviedol hovorca TA Dušan Kolenčík.



Seminár sv. Štefana z roku 1724 je národnou kultúrnou pamiatkou. Vznikol spojením štyroch budov, preto jeho fasáda po vrátení do pôvodného stavu prekvapuje nevšednou, nejednotnou vizážou, kde sa strieda biela, ružová a čierna farba. "Aktuálne v zmysle projektovej dokumentácie a vydaných povolení realizujeme práce na statickom zabezpečení a odvlhčení. Následne sa plánuje realizácia jednotlivých projektovaných častí," informoval Kolenčík. Časový horizont ukončenia zatiaľ podľa jeho slov však nie je stanovený.



Arcidiecéza získala Stephaneum od štátu späť po páde socializmu, bolo v havarijnom stave. V období rokov 2007 až 2011 sa podujala na čiastočnú obnovu fasád, vo vnútri budovy sa ale nepokračovalo. V roku 2018 prišlo na rekonštrukciu okien, neskôr prišiel rad na pamiatkarské výskumy, ktoré sa aktuálne podľa potrieb dopĺňajú. Všetky náklady na stavbu uhrádza cirkev podľa hovorcu z vlastných zdrojov a možných projektových výziev. "V súčasnosti sa stále prehodnocuje výška nákladov, nakoľko sa pri rekonštrukcii objavujú stále nové výzvy a skutočný technický stav objektu," uviedol.



Pri generálnej oprave sa počíta aj so znovuobnovením už renovovanej fasády. Novú dostane budova v súlade s požiadavkami pamiatkarov aj zo strany situovanej do prázdneho pozemku, kde mesto pripravuje park. Projekt budúcej oddychovej zóny pre Trnavčanov podľa vedúceho odboru územného rozvoja a koncepcií (OÚRaK) mestského úradu Ondreja Horvátha počítal aj s pozemkom pozdĺž Stephanea, čomu nasvedčovali aj rokovania. No TA ho prednedávnom oplotila a plot tam podľa Kolenčíka zostane aj po skončení prác. "Preto projektovú dokumentáciu pripravujeme v dvoch verziách," povedal Horváth pre TASR. Jedna je pre možnosť, že si to arcidiecéza nakoniec rozmyslí a plot odstráni, keď, ako dodal, zistia kvality projektu a budú chcieť byť jeho súčasťou. Doplnil, že oplotenie Stephanea bolo povoľované ako dočasná stavba. Architekt súčasné rozhodnutie TA nepovažuje za pozitívnu správu, podľa neho nepomôže nikomu. "Ani mestu, ani arcidiecéze, ani tomu priestoru," uzavrel.