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Advent na Nitrianskom hrade ponúkne bohatý vianočný program
Vianoce včera a dnes umožnia záujemcom nahliadnuť do historických kníh a storočných novín v priestoroch Diecéznej knižnice.
Autor TASR
Nitra 26. novembra (TASR) - Na Nitrianskom hrade sa počas najbližšieho víkendu začína Advent na hrade. Sviatočnú vianočnú atmosféru môžu návštevníci zažiť v priestoroch hradu i v podhradí, informovalo Biskupstvo Nitra.
Vianoce včera a dnes umožnia záujemcom nahliadnuť do historických kníh a storočných novín v priestoroch Diecéznej knižnice. Prehliadky budú sprístupnené od soboty 28. novembra do 20. decembra vo vyhradenom čase.
Na prvú adventnú nedeľu 29. novembra sa uskutoční posvätenie adventného venca pred Biskupským palácom. Po zapálení prvej adventnej sviece sa vyberie lampášový sprievod tmou na Svätoplukovo námestie, kde sa slávnostne rozsvieti vianočný stromček. Pre návštevníkov hradu sú zároveň pripravené adventné dobroty vo Vazulke, ktoré si budú môcť vychutnávať do 22. decembra.
Od 3. decembra pribudne v areáli hradu farma sv. Vendelína s vianočnými ovečkami, ktoré budú môcť deti nakŕmiť. Svätá omša spojená s požehnaním a vyslaním koledníkov Dobrej noviny do celej Nitrianskej diecézy sa uskutoční 6. decembra. V rovnaký deň sa uskutoční vernisáž výstavy kópií ikon sv. Mikuláša z múzeí a kláštorov Vologdskej oblasti na severe Ruska.
V katedrále bude od 12. decembra sprístupnená výstava Betlehemy zo sveta. Okrem unikátneho betlehemu vyrobeného z iniciatívy biskupa bude vystavených aj 44 ručne vyrobených minibetlehemov z celého sveta. V rovnaký deň sa uskutoční aj remeselný vianočný minitrh spojený s ochutnávkou vín z Biskupských viníc.
Tradíciu spoločného koledovania oživí 13. a 18. decembra spoločné spievanie kolied vo Vazulke. Duchovné rozhovory s možnosťou spovede budú umožnené od 14. do 23. decembra. Program vyvrcholí svätou omšou so skautmi 20. decembra. Betlehemské svetlo bude možné si prevziať počas otváracích hodín katedrály.
Vianoce včera a dnes umožnia záujemcom nahliadnuť do historických kníh a storočných novín v priestoroch Diecéznej knižnice. Prehliadky budú sprístupnené od soboty 28. novembra do 20. decembra vo vyhradenom čase.
Na prvú adventnú nedeľu 29. novembra sa uskutoční posvätenie adventného venca pred Biskupským palácom. Po zapálení prvej adventnej sviece sa vyberie lampášový sprievod tmou na Svätoplukovo námestie, kde sa slávnostne rozsvieti vianočný stromček. Pre návštevníkov hradu sú zároveň pripravené adventné dobroty vo Vazulke, ktoré si budú môcť vychutnávať do 22. decembra.
Od 3. decembra pribudne v areáli hradu farma sv. Vendelína s vianočnými ovečkami, ktoré budú môcť deti nakŕmiť. Svätá omša spojená s požehnaním a vyslaním koledníkov Dobrej noviny do celej Nitrianskej diecézy sa uskutoční 6. decembra. V rovnaký deň sa uskutoční vernisáž výstavy kópií ikon sv. Mikuláša z múzeí a kláštorov Vologdskej oblasti na severe Ruska.
V katedrále bude od 12. decembra sprístupnená výstava Betlehemy zo sveta. Okrem unikátneho betlehemu vyrobeného z iniciatívy biskupa bude vystavených aj 44 ručne vyrobených minibetlehemov z celého sveta. V rovnaký deň sa uskutoční aj remeselný vianočný minitrh spojený s ochutnávkou vín z Biskupských viníc.
Tradíciu spoločného koledovania oživí 13. a 18. decembra spoločné spievanie kolied vo Vazulke. Duchovné rozhovory s možnosťou spovede budú umožnené od 14. do 23. decembra. Program vyvrcholí svätou omšou so skautmi 20. decembra. Betlehemské svetlo bude možné si prevziať počas otváracích hodín katedrály.