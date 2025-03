Cirkvi: Konferencie pozvali apoštolského nuncia na Púť zasvätených

Banská Bystrica 6. marca (TASR) - Nové vedenie rady Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS), predseda Miroslav Kulich a zástupkyňa predsedu Renáta Jamborová, sa vo štvrtok stretli s apoštolským nunciom Nicolom Girasolim, aby mu predstavili nové vedenie KVRPS a pozvali ho na jarné zasadanie, ktoré plánujú 29. a 30. apríla v Badíne v Banskobystrickom okrese. Ako TASR priblížila sestra Jamborová, otca nuncia tiež pozvali na Púť zasvätených, ktorá sa uskutoční v Hronskom Beňadiku 28. júna.



Podľa nej apoštolský nuncius prisľúbil účasť na týchto podujatiach a zároveň poprial novej rade KVRPS veľa entuziazmu do nového obdobia.



"Povzbudil nás, aby sme nezabúdali na svoju špecifickú úlohu v cirkvi, ktorou je zasvätený život, a teda byť nablízku ľudom pri rôznych životných situáciách, nebáť sa vychádzať na periférie, ísť do prvej línie, zapájať mladých ľudí do našich aktivít. Ďalej vyzval zasvätených byť transparentní nielen v oblasti ekonomiky, ale aj v oblasti procesov našich rozhodnutí, dovoliť synodálnym spôsobom otvárať rôzne témy a spoločne načúvať potrebám, situáciám a ľudom okolo nás," uviedol Kulich.



KVRPS je cirkevná organizácia, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami.