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Národný pochod za život prinesie víkendový program v Bratislave
V sobotu sa na Námestí slobody od 16.30 h uskutoční koncert za život s vystúpeniami viacerých hudobných telies.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Národný pochod za život prinesie víkendový program v Bratislave. Okrem samotného zhromaždenia, ktoré sa bude konať v nedeľu 20. septembra, sú pripravené koncerty a sväté omše. Program je naplánovaný aj na sobotu 19. septembra. Informovali o tom organizátori na utorkovej tlačovej konferencii.
V sobotu sa na Námestí slobody od 16.30 h uskutoční koncert za život s vystúpeniami viacerých hudobných telies. „Ako prvý už o 16.30 h vystúpi husľový virtuóz Daniel Matejča v sprievode členov Slovenského komorného orchestra pod vedením Ewalda Danela. Zahrajú Štyri ročné obdobia od Antonia Vivaldiho a Štyri ročné obdobia Buenos Aires od Astora Piazzollu. Po nich vystúpi tiež Miriam Kaiser a band, folkové zoskupenie Prešporok, maďarská kapela Crux a nakoniec slovenský Godzone. Celý program bude trvať asi do 22.00 h,“ priblížila členka organizačného tímu Pavlína Čičová.
V nedeľu sa program začne rovnako na Námestí slobody od 12.00 h. „Postupne vystúpia interpreti - Peter Křemen, Dominika Gurbaľová, raper Momo a tiež pesničkár Peter Janků, spoločne s komorným orchestrom Zoe,“ uviedla organizátorka. Podotkla, že hlavný program je naplánovaný na 13.30 h a samotný pochod sa uskutoční od 14.30 h. Pochod sa začne na Námestí SNP. Účastníci následne pôjdu po Obchodnej ulici, Mickiewiczovej ulici, Ulici 29. augusta. Naspäť po Špitálskej ulici na Námestie SNP.
Pre deti je po pochode pripravený detský koncert od Mira Jila. Umelecký program bude podľa organizátorky zakončený v Kostole milosrdných bratov o 17.00 h uvedením omše Missa da pacem slovenského skladateľa Lukáša Borzíka. Dielo bude súčasťou klasickej rímskej latinskej liturgie.
Čičová zároveň upriamila pozornosť na rečníkov pochodu, predovšetkým Oliviu Maurel, ktorá stojí za deklaráciou z Casablanky, presadzujúcej zákaz surogácie či slovinského aktivistu Aleša Primca, ktorý stál za úspešným slovinským referendom proti eutanázii. Zo slovenských rečníkov na pochode vystúpia predstavitelia akademického sveta, cirkvi, kultúry či organizácií pomáhajúcich ženám. Zoznam rečníkov zverejnia organizátori na webe. Ako dodali, sprievodný kultúrny program podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Pochod sa koná pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska.
Organizátori zároveň na tlačovej konferencii aj v súvislosti s utorkovým dňom Ústavy SR poukázali na to, že Národná rada SR síce pred rokom prijala novelu ústavy, avšak tri zo siedmich bodov, ktoré boli prijaté, stále nemajú svoju implementáciu v zákonoch. „Konkrétne ide o zákaz surogácie, zavedenie rodičovského súhlasu vo výchove v sexuálnych otázkach a o zrušenie takzvaných zmien pohlavia v rozpore s biológiou,“ spresnil hovorca pochodu Dmitrij Olšovský.
Hlavný koordinátor pochodu Patrik Daniška spomenul, že v súčasnosti je v parlamente návrh novely trestného poriadku a trestného zákona, kde sa okrem iného rieši aj téma náhradného materstva, avšak nejde o úplný zákaz. „Na jednej strane vítame to, že vládna koalícia predkladá návrh, kde chce riešiť túto problematiku. Po tom roku, čo platí ústava, je to super, že sa robí ten ďalší krok, ale súčasne chceme vyzvať Národnú radu Slovenskej republiky k tomu, aby išlo o úplný zákaz,“ dodal s tým, že v tejto súvislosti bola spustená petícia.
V sobotu sa na Námestí slobody od 16.30 h uskutoční koncert za život s vystúpeniami viacerých hudobných telies. „Ako prvý už o 16.30 h vystúpi husľový virtuóz Daniel Matejča v sprievode členov Slovenského komorného orchestra pod vedením Ewalda Danela. Zahrajú Štyri ročné obdobia od Antonia Vivaldiho a Štyri ročné obdobia Buenos Aires od Astora Piazzollu. Po nich vystúpi tiež Miriam Kaiser a band, folkové zoskupenie Prešporok, maďarská kapela Crux a nakoniec slovenský Godzone. Celý program bude trvať asi do 22.00 h,“ priblížila členka organizačného tímu Pavlína Čičová.
V nedeľu sa program začne rovnako na Námestí slobody od 12.00 h. „Postupne vystúpia interpreti - Peter Křemen, Dominika Gurbaľová, raper Momo a tiež pesničkár Peter Janků, spoločne s komorným orchestrom Zoe,“ uviedla organizátorka. Podotkla, že hlavný program je naplánovaný na 13.30 h a samotný pochod sa uskutoční od 14.30 h. Pochod sa začne na Námestí SNP. Účastníci následne pôjdu po Obchodnej ulici, Mickiewiczovej ulici, Ulici 29. augusta. Naspäť po Špitálskej ulici na Námestie SNP.
Pre deti je po pochode pripravený detský koncert od Mira Jila. Umelecký program bude podľa organizátorky zakončený v Kostole milosrdných bratov o 17.00 h uvedením omše Missa da pacem slovenského skladateľa Lukáša Borzíka. Dielo bude súčasťou klasickej rímskej latinskej liturgie.
Čičová zároveň upriamila pozornosť na rečníkov pochodu, predovšetkým Oliviu Maurel, ktorá stojí za deklaráciou z Casablanky, presadzujúcej zákaz surogácie či slovinského aktivistu Aleša Primca, ktorý stál za úspešným slovinským referendom proti eutanázii. Zo slovenských rečníkov na pochode vystúpia predstavitelia akademického sveta, cirkvi, kultúry či organizácií pomáhajúcich ženám. Zoznam rečníkov zverejnia organizátori na webe. Ako dodali, sprievodný kultúrny program podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Pochod sa koná pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska.
Organizátori zároveň na tlačovej konferencii aj v súvislosti s utorkovým dňom Ústavy SR poukázali na to, že Národná rada SR síce pred rokom prijala novelu ústavy, avšak tri zo siedmich bodov, ktoré boli prijaté, stále nemajú svoju implementáciu v zákonoch. „Konkrétne ide o zákaz surogácie, zavedenie rodičovského súhlasu vo výchove v sexuálnych otázkach a o zrušenie takzvaných zmien pohlavia v rozpore s biológiou,“ spresnil hovorca pochodu Dmitrij Olšovský.
Hlavný koordinátor pochodu Patrik Daniška spomenul, že v súčasnosti je v parlamente návrh novely trestného poriadku a trestného zákona, kde sa okrem iného rieši aj téma náhradného materstva, avšak nejde o úplný zákaz. „Na jednej strane vítame to, že vládna koalícia predkladá návrh, kde chce riešiť túto problematiku. Po tom roku, čo platí ústava, je to super, že sa robí ten ďalší krok, ale súčasne chceme vyzvať Národnú radu Slovenskej republiky k tomu, aby išlo o úplný zákaz,“ dodal s tým, že v tejto súvislosti bola spustená petícia.