V bratislavskom Starom Meste slávnostne otvorili Staré lýceum

Bratislava 4. decembra (TASR) - V bratislavskom Starom Meste po dvojročnej rekonštrukcii slávnostne otvorili na prvú adventnú nedeľu (3. 12.) Staré lýceum. Cieľom bolo vytvoriť platformu pre vzdelávanie a slobodné myslenie, multikultúrny dialóg či stretávanie komunít a menšín bez rozdielu. Slúžiť bude ako kultúrno-komunitné centrum.



"Pýtame sa, čo je vlastne úlohou cirkvi, ako má v dnešnej dobe hovoriť a konať. Pre nás je kľúčové vytvárať bezpečný priestor pre dialóg, pretože on je cestou k hľadaniu pravdy, slobody a rovnosti pre všetkých ľudí bez rozdielu," uviedla predsedajúca farárka evanjelického cirkevného zboru (CZ) Bratislava Staré Mesto Anna Polcková.



Obnovili aj Lyceálnu knižnicu so vzácnym knižničným fondom už od 13. storočia. Verejnosť má tiež prístup k vstupnej drevenej bráne do budovy. "Pri vstupe cez podbránie lýcea a Veľkého kostola sa návštevníkom otvorí pohľad až na Panenskú ulicu. Táto perspektíva symbolizuje spájanie, spoločnú cestu a otvára bezpečný priestor pre inkluzívnu komunitu nového typu," priblížil presbyter a organista CZ Ján Vladimír Michalko.



Počas prvého otváracieho týždňa sú pre verejnosť pripravené vzdelávacie, kultúrne a zážitkové podujatia. V Starom lýceu sa uskutoční komunitný večierok, diskusia či vernisáže. Podujatia zakončí špeciálna vianočná edícia Dobrého trhu - "Posledný nech zažne", ktorý sa bude konať v sobotu (9. 12.).