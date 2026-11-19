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Čistejšie prostredie prinesú Brezňanom nové kontajnerové stojiská
Mesto zrealizovalo projekt Budovanie stojísk v osídleniach MRK v meste Brezno, ktorý podporil ÚV SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Autor TASR
Brezno/Bratislava 19. novembra (TASR) - Čistejšie prostredie, úspory pre mesto a lepšie životné podmienky prinesú Brezňanom nové kontajnerové stojiská. Vďaka podpore z európskych zdrojov vzniklo v Brezne päť nových kontajnerových stojísk s priestorom pre 45 zberných nádob. Investícia za necelých 57.000 eur pomôže zlepšiť nakladanie s komunálnym odpadom v lokalitách s marginalizovanými rómskymi komunitami (MRK) a obmedziť vznik nelegálnych skládok. TASR o tom informovali z oddelenia komunikácie Úradu vlády (ÚV) SR aj samospráva.
Mesto zrealizovalo projekt Budovanie stojísk v osídleniach MRK v meste Brezno, ktorý podporil ÚV SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Cieľom bolo zlepšiť nakladanie s odpadom a prispieť k ochrane zdravia a životného prostredia.
„V piatich vytypovaných lokalitách mesta vzniklo päť uzamykateľných kontajnerových stojísk, pričom každé z nich je určené pre deväť zberných nádob na zmesový a triedený komunálny odpad. Celkové schválené oprávnené výdavky projektu predstavujú takmer 57.000 eur, z toho prostriedky EÚ predstavujú viac než 48.000 eur. Projekt sa realizoval v období od konca vlaňajšieho septembra do začiatku júna tohto roka,“ uviedli z ÚV SR.
Ako pripomenuli, nedostatočná dostupnosť vhodných miest na odkladanie a triedenie odpadu dlhodobo komplikuje nakladanie s komunálnym odpadom v niektorých lokalitách. Nové stojiská predstavujú praktické riešenie, ktoré obyvateľom umožnia jednoduchšie nakladať s odpadom v blízkosti ich domovov. Prístup k miestam na zber a triedenie odpadu je dôležitou súčasťou dôstojných životných podmienok bez ohľadu na to, v ktorej časti mesta ľudia žijú.
„Podľa kvalifikovaného odhadu terénnych sociálnych pracovníkov bude novú infraštruktúru využívať približne 800 obyvateľov. Projekt zároveň počíta s tým, že vďaka vytvoreným podmienkam sa podarí ročne vytriediť približne 37 ton komunálneho odpadu. Očakávaným prínosom je nielen zvýšenie množstva vytriedeného odpadu, ale i obmedzenie jeho nelegálneho ukladania v okolí obydlí a vo voľnej prírode. Pre mesto môže projekt zároveň znamenať zníženie nákladov na odstraňovanie nelegálnych skládok a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu,“ zdôraznili z ÚV SR s tým, že projekt v Brezne je príkladom toho, že prínos európskych zdrojov sa nemeria iba výškou investovaných finančných prostriedkov. Popri rozsiahlych projektoch za milióny eur majú svoje miesto i menšie investície, ktoré reagujú na konkrétne potreby miest a obcí.
V spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi či miestnymi občianskymi a preventívnymi službami (MOPS), ktorých činnosť je tiež podporená z Programu Slovensko, sa počíta s praktickými ukážkami triedenia odpadu, prednáškami priamo v komunitách i mimo nich a opakovanými vzdelávacími aktivitami.
Mesto zrealizovalo projekt Budovanie stojísk v osídleniach MRK v meste Brezno, ktorý podporil ÚV SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Cieľom bolo zlepšiť nakladanie s odpadom a prispieť k ochrane zdravia a životného prostredia.
„V piatich vytypovaných lokalitách mesta vzniklo päť uzamykateľných kontajnerových stojísk, pričom každé z nich je určené pre deväť zberných nádob na zmesový a triedený komunálny odpad. Celkové schválené oprávnené výdavky projektu predstavujú takmer 57.000 eur, z toho prostriedky EÚ predstavujú viac než 48.000 eur. Projekt sa realizoval v období od konca vlaňajšieho septembra do začiatku júna tohto roka,“ uviedli z ÚV SR.
Ako pripomenuli, nedostatočná dostupnosť vhodných miest na odkladanie a triedenie odpadu dlhodobo komplikuje nakladanie s komunálnym odpadom v niektorých lokalitách. Nové stojiská predstavujú praktické riešenie, ktoré obyvateľom umožnia jednoduchšie nakladať s odpadom v blízkosti ich domovov. Prístup k miestam na zber a triedenie odpadu je dôležitou súčasťou dôstojných životných podmienok bez ohľadu na to, v ktorej časti mesta ľudia žijú.
„Podľa kvalifikovaného odhadu terénnych sociálnych pracovníkov bude novú infraštruktúru využívať približne 800 obyvateľov. Projekt zároveň počíta s tým, že vďaka vytvoreným podmienkam sa podarí ročne vytriediť približne 37 ton komunálneho odpadu. Očakávaným prínosom je nielen zvýšenie množstva vytriedeného odpadu, ale i obmedzenie jeho nelegálneho ukladania v okolí obydlí a vo voľnej prírode. Pre mesto môže projekt zároveň znamenať zníženie nákladov na odstraňovanie nelegálnych skládok a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu,“ zdôraznili z ÚV SR s tým, že projekt v Brezne je príkladom toho, že prínos európskych zdrojov sa nemeria iba výškou investovaných finančných prostriedkov. Popri rozsiahlych projektoch za milióny eur majú svoje miesto i menšie investície, ktoré reagujú na konkrétne potreby miest a obcí.
V spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi či miestnymi občianskymi a preventívnymi službami (MOPS), ktorých činnosť je tiež podporená z Programu Slovensko, sa počíta s praktickými ukážkami triedenia odpadu, prednáškami priamo v komunitách i mimo nich a opakovanými vzdelávacími aktivitami.