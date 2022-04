Čistenie sútoku riek Hron a Slatina vo Zvolene pokračuje

Zvolen 20. apríla (TASR) – Čistenie sútoku riek Hron a Slatina v zvolenskej časti Balkán od odpadu pokračuje. Pre TASR to v stredu potvrdil hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.



Pripomenul, že je to však riešenie dôsledkov, nie samotnej príčiny tvorby odpadu. SVP pri tejto akcii poskytol mechanizmy a pracovníkov. Tým sa podarilo z vodného toku vyzbierať a následne nechať zlikvidovať za dva dni (14. a 19. apríla) 78,94 tony odpadu. V stredu podľa hovorcu odhadujú ďalších 30 ton. „Kým sa ľahostajnosť ľudí a environmentálne povedomie medzi obyvateľmi nezmení, bude to večný boj a státisíce eur daňových poplatníkov ročne,“ podotkol Bocák. Uviedol tiež, že vodohospodárov stoja čistenie a likvidácia odpadu v priemere 300.000 až 400.000 eur každý rok.



„Taktiež je treba povedať, že za likvidáciu odpadu, ktorého pôvodca nie je známy, je zodpovedná príslušná samospráva, v katastri ktorej sa daný odpad nachádza,“ zdôraznil Bocák. Doplnil, že aktivity, ktoré organizuje podnik pri príležitosti Svetového dňa vody či Svetového dňa Zeme, nemajú tieto povinnosti nahrádzať. Zároveň podľa Bocáka platí, že aktivity spojené s čistením vodných tokov závisia od aktuálnej situácie, či už povodňovej alebo technicko-prevádzkovej.



Akciou sa SVP spolu s občianskym združením Za živé rieky pripojili k iniciatíve Ministerstva životného prostredia SR. To prostredníctvom kampane Čisté Slovensko koordinuje a organizuje upratovanie na celom Slovensku s cieľom odstrániť voľne pohodený odpad v prírode.