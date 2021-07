Cisterny s vodou v Bratislave zatiaľ pristavené nebudú

Bratislava 8. júla (TASR) – Obyvatelia a návštevníci Bratislavy sa cisterien s pitnou vodou v centre hlavného mesta počas bežných dní, ako tomu bolo v minulosti pri vysokých teplotách, zatiaľ nedočkajú. Dôvodom sú protipandemické opatrenia, ktoré rovnako neumožňujú spustenie pitných fontánok. Obnovenie tradície do budúcna nie je vylúčené, dovtedy sa však ľudia môžu osviežiť rozprašovačmi vodnej hmly či vlastnou vodou.



"V prípade, ak sa Bratislava prepne do zelenej fázy covid semaforu, Bratislavská vodárenská spoločnosť bude v spolupráci s hlavným mestom pokračovať v tradícií pristavovania pitnej cisterny do centra počas tropických dní," uviedla pre TASR hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



Po dohode s bratislavským magistrátom pristavovala BVS cisterny s pitnou vodou do centra mesta v uplynulých rokoch v prípade, ak po sebe nasledovalo niekoľko tropických dní. Aktuálne tak vodárne robia v prípade, keď sa konajú povolené hromadné akcie, prípadne ich pristavujú na miestach, kde je problém s distribúciou pitnej vody alebo je porucha na vodovodnej sieti.



Protipandemické opatrenia zatiaľ nedovoľujú ani spustenie pitných fontánok. Aspoň čiastkové ochladenie vzduchu poskytujú mestské fontány, ktoré môžu byť spustené a aktuálne sú v plnej prevádzke. Mesto však pripomína, že voda v nich je chemicky upravovaná a v žiadnom prípade neslúži na občerstvenie či uhasenie smädu. "Ovlaženie sa je možné s prihliadnutím na to, že ide o chemicky upravovanú vodu. Kúpanie vo fontánach v meste je, samozrejme, zakázané," poznamenala Rajčanová.



Rozprašovače vodnej hmly sa nachádzajú na viacerých frekventovaných miestach v centre mesta, kde sa združuje najviac ľudí a ktoré bývajú najrozpálenejšie. Sú na Hlavnom námestí pri Rolandovej fontáne, Hviezdoslavovom námestí pri Ganymedovej fontáne, Námestí SNP pri fontáne Lev s erbom a na Námestí slobody, ale aj v Medickej záhrade, na Námestí M. Benku, Dulovom námestí a v Parku A. Hlinku. Ďalším opatrením je predĺženie otváracích hodín na mestských kúpaliskách.



Bratislavu, ako väčšinu Slovenska, trápia v posledných dňoch vysoké teploty. Pre štvrtkové popoludnie vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahy tretieho stupňa, podľa meteorológov sa môže teplota vyšplhať na 38 stupňov Celzia.