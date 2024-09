Čistiareň odpadových vôd v obci Dvorníky je v havarijnom stave

Dvorníky 27. septembra (TASR) - Existujúca čistiareň odpadových vôd v obci Dvorníky v okrese Hlohovec je v havarijnom stave. Parametre vyčistenej vody nespĺňajú požadované limity. Obec navrhuje jej rekonštrukciu a rozšírenie kapacity. Vyplýva to z materiálu predloženého obcou do zisťovacieho konania v rámci posudzovania vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie (EIA).



"Cieľom navrhovanej stavby je rozšírenie a intenzifikácia existujúcej čistiarne odpadových vôd v obci Dvorníky. Tým sa zabezpečí ekologické vypúšťanie riadne vyčistených splaškových odpadových vôd od obyvateľstva," uvádza sa v predloženom materiáli.



Čistiareň má fungovať na báze technológie mechanicko-biologického čistenia odpadových vôd. "Technologický proces bude prebiehať v betónových nádržiach. Nádrže budú rozdelené na zóny, kde sa postupne uskutočňujú jednotlivé procesy tak, aby sa dosiahla čo najvyššia účinnosť čistenia," dopĺňa navrhovateľ v materiáli.



Prevádzka čistiarne odpadových vôd je južným smerom od najbližšej sídelnej zástavby. Okrem iného má byť dostavaná nová nádrž. Kapacita čistiarne by sa mala rozšíriť na 2500 ekvivalentných obyvateľov.