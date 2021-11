Čistota v Petržalke sa zlepšuje, stále sa však nájdu čierne skládky

Bratislava 28. novembra (TASR) – Situácia s čistotou v bratislavskej Petržalke sa v porovnaní s minulými rokmi viditeľne zlepšuje. Dôvodom je aj vyšší záujem obyvateľov o čistejšie verejné priestranstvá. Napriek tomu sa však stále nájdu miesta, kde sa vytvárajú čierne skládky. Tie najznečistenejšie lokality pomenováva aj hodnotiaca správa o nelegálnych skládkach, ktorú mestská časť zverejnila na svojej webovej stránke.



"Na základe monitoringu bolo zistené, že na našom území máme viac ako 40 väčších nálezísk nezákonne uloženého odpadu. Treba však podotknúť, že nie všetky sa nachádzajú na pozemkoch v správe mestskej časti," uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Prevažne ide o extravilán mestskej časti, teda okrajové časti Petržalky s dobrým prístupom pre motorové vozidlá a nízkou koncentráciou ľudí. Ide najmä o časti od Viedenskej cesty smerom k tzv. Starej Petržalke (Kapitulské polia a dvory), Kaukazskú ulicu, chránený Pečniansky les či Lužné lesy – rybárske revíry. K najznečistenejším lokalitám však patrí aj okolie Kopčian, (Bratská a Údernícka ulica), Betliarska ulica, Orechová cesta, lesík za nemocnicou Antolská či oblasť za Slnečnicami.



Na monitorovaných skládkach ide primárne o stavebný odpad, pneumatiky, obalový materiál (plastové fólie, škatule), sanitu, ale aj bežný komunálny odpad z domácnosti. "Ľudia nie sú stále zvyknutí plne využívať služby zberných dvoroch, prípadne platiť za stavebný odpad, ktorý vznikne pri rekonštrukciách bytových jednotiek či domov. Vyberajú si pre nich jednoduchšiu cestu," podotkla Halašková.



Približné náklady na likvidáciu týchto skládok, najmä čo sa týka technického zabezpečenia na odvoz a likvidáciu, boli v polovici októbra odhadované na 16.400 eur. Hovorkyňa však upozorňuje, že finančná zložka je pohyblivá, keďže nové skládky vznikajú ľahšie a rýchlejšie, ako sa staršie stíhajú likvidovať. Sanácia monitorovaných väčších skládok odpadu by mala prebiehať postupne, záleží od vlastníkov či správcov pozemkov. Menšie skládky, respektíve nezákonne uložený odpad likviduje mestská časť priebežne počas celého roka. Do odstraňovania niektorých z nich sa púšťajú aj skupiny dobrovoľníkov.



Mestská časť sa zároveň preventívnymi opatreniami snaží zabraňovať vzniku nových nelegálnych skládok, najmä tam, kde priestory vyčistí. Patria sem napríklad zábrany, kamerový systém či fotopasce, ale aj pravidelný monitoring čistených miest. "Pravidelnými obhliadkami a zásahmi sa postupne darí eliminovať znečistené miesta aspoň do viac znesiteľnej miery pred kompletným vyčistením lokality," doplnila Halašková s dôvetkom, že obyvatelia môžu viacerými komunikačným platformami jednoduchšie nahlasovať skládky či väčšie kopy odpadu.