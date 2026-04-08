Čítačky s možnosťou platby kartou v košickej MHD môžu byť koncom roka
V autobusoch a električkách by za nové mali vymeniť všetkých 1331 čítačiek.
Autor TASR
Košice 8. apríla (TASR) - Prvé čítačky bezkontaktných čipových kariet (BČK) s možnosťou platby kartou by vo vozidlách košickej MHD mohli pribudnúť koncom tohto roka. Pre TASR to uviedol poverený generálny riaditeľ Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Roman Danko.
V autobusoch a električkách by za nové mali vymeniť všetkých 1331 čítačiek. Z toho 650 kusov budú čítačky BČK spolu s označovačom papierových lístkov a ďalších 681 kusov budú čítačky BČK s možnosťou bezkontaktnej platby a s integrovanou čítačkou QR a 2D kódov.
Predpokladaná hodnota zákazky bola vo výške približne 2,36 milióna eur. DPMK už ponuky vyhodnotil a podľa Danka v súčasnosti rokujú s uchádzačom, ktorý splnil všetky podmienky verejného obstarávania. Predpokladá, že zmluvu s úspešným uchádzačom uzavrú najneskôr do mesiaca.
„Aktuálne sa kartou nedá platiť, ale systém je nastavený tak, aby v každom vozidle bolo minimálne jedno zariadenie, ktoré umožňuje platbu kartou. Vždy to bude pri druhých dverách a budú výrazne označené, že je pri nich možná aj platba kartou,“ spresnil.
Zákazka na dodanie čítačiek bude financovaná prevažne z eurofondov, spolufinancovanie DPMK predstavuje osem percent.
