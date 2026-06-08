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Čítaním obžaloby sa začal proces v kauze Očistec
Skupinu okolo Norberta B. obžaloba viní zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z podplácania, prijímania úplatku či zo zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Autor TASR
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Banská Bystrica 8. júna (TASR) - Čítaním rozsiahlej obžaloby sa na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, začal v pondelok proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018.
Do súdnej siene sa dostavili obžalovaní - nitriansky podnikateľ Norbert B., súčasný podpredseda Národnej rady SR Tibor G., ktorý v rokoch 2012 až 2018 zastával post prezidenta Policajného zboru, bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. či niekdajší prezident finančnej správy František I.
Spolu s nimi sú obžalovaní aj vysokí funkcionári bývalej Národnej kriminálnej agentúry Peter H., Marián Z., Róbert K., Bernard S., Milan M. a podnikateľ Boris T. Pribudol k nim ešte expolicajt Roman S. Práve procesný návrh na spojenie obžaloby v tejto kauze s jeho vecou bolo dôvodom na odročenie hlavného pojednávania hneď v jeho prvý deň 11. mája. K spojeniu vecí došlo na neverejnom zasadnutí 13. mája.
Skupinu okolo Norberta B. obžaloba viní zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z podplácania, prijímania úplatku či zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Viacerí obžalovaní vinu už viackrát verejne odmietli. Dohodu o vine a treste odmietli v pondelok uzavrieť.
„Verím v spravodlivosť, v spravodlivé rozhodnutie, tak ako doposiaľ,“ reagoval pri príchode na súd Dušan K. Zdôraznil, že by bol rád, keby sa pojednávanie už konečne začalo.
„Som pripravený, že sa to začne. Hlavná línia obžaloby sa mňa netýka. No a tá časť obžaloby, ktorá sa ma týka, nie je postavená na pravdivom obsahu. Ja som skutok nespáchal a ak sa stal, tak som ani nevedel o ňom, že sa stal,“ konštatoval pred pojednávaním František I.
Ako dodal obhajca Marek Para, ktorý v procese zastupuje Tibora G., Norberta B., Mariána Z., Milana M. a Róberta K., už naposledy očakávali, že odznie obžaloba. Vyjadria sa neskôr.
Do súdnej siene sa dostavili obžalovaní - nitriansky podnikateľ Norbert B., súčasný podpredseda Národnej rady SR Tibor G., ktorý v rokoch 2012 až 2018 zastával post prezidenta Policajného zboru, bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. či niekdajší prezident finančnej správy František I.
Spolu s nimi sú obžalovaní aj vysokí funkcionári bývalej Národnej kriminálnej agentúry Peter H., Marián Z., Róbert K., Bernard S., Milan M. a podnikateľ Boris T. Pribudol k nim ešte expolicajt Roman S. Práve procesný návrh na spojenie obžaloby v tejto kauze s jeho vecou bolo dôvodom na odročenie hlavného pojednávania hneď v jeho prvý deň 11. mája. K spojeniu vecí došlo na neverejnom zasadnutí 13. mája.
Skupinu okolo Norberta B. obžaloba viní zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z podplácania, prijímania úplatku či zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Viacerí obžalovaní vinu už viackrát verejne odmietli. Dohodu o vine a treste odmietli v pondelok uzavrieť.
„Verím v spravodlivosť, v spravodlivé rozhodnutie, tak ako doposiaľ,“ reagoval pri príchode na súd Dušan K. Zdôraznil, že by bol rád, keby sa pojednávanie už konečne začalo.
„Som pripravený, že sa to začne. Hlavná línia obžaloby sa mňa netýka. No a tá časť obžaloby, ktorá sa ma týka, nie je postavená na pravdivom obsahu. Ja som skutok nespáchal a ak sa stal, tak som ani nevedel o ňom, že sa stal,“ konštatoval pred pojednávaním František I.
Ako dodal obhajca Marek Para, ktorý v procese zastupuje Tibora G., Norberta B., Mariána Z., Milana M. a Róberta K., už naposledy očakávali, že odznie obžaloba. Vyjadria sa neskôr.