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Knižnica Karola Kmeťka v Nitre hľadá najzaujímavejšiu knihu
Cieľom súťaže je podporiť regionálnu literárnu tvorbu, zviditeľniť domácich autorov a predstaviť verejnosti knihy, ktoré sú obsahovo, tematicky alebo graficky prepojené s Nitrianskym krajom.
Autor TASR
Nitra 10. júna (TASR) - Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre hľadá najzaujímavejšiu knihu, ktorá je spätá s nitrianskym regiónom. Ako informovala, súťaž Naj kniha Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) 2025 aktuálne vstupuje do svoje druhej fázy.
Od 1. do 31. mája mohla verejnosť navrhovať do súťaže jednotlivé tituly. Zoznam nominovaných titulov, ktoré spĺňajú podmienky súťaže, je už uzavretý. „O hlasy čitateľov zabojuje celkovo 85 knižných titulov, z toho 32 v kategórii beletria, 45 v kategórii odborná literatúra a osem v kategórii literatúra pre deti a mládež,“ uviedla knižnica.
O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodne verejnosť prostredníctvom online hlasovania, ktoré potrvá do 31. augusta 2026. „Každý hlasujúci môže hlasovať iba raz, pričom môže udeliť najviac tri hlasy, po jednom v každej kategórii. Víťazné knihy aktuálneho ročníka budú vyhlásené na slávnostnom podujatí na jeseň 2026. Ocenenie Naj kniha NSK za rok 2025 získajú tituly s najvyšším počtom hlasov verejnosti,“ priblížila knižnica.
Cieľom súťaže je podporiť regionálnu literárnu tvorbu, zviditeľniť domácich autorov a predstaviť verejnosti knihy, ktoré sú obsahovo, tematicky alebo graficky prepojené s Nitrianskym krajom. „Teší nás rastúci záujem autorov, vydavateľov aj čitateľov. Teraz verejnosť môže rozhodnúť o tom, ktoré knihy čitateľov najviac zaujali a oslovili,“ doplnila riaditeľka Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre Slavomíra Krasňanová.
Od 1. do 31. mája mohla verejnosť navrhovať do súťaže jednotlivé tituly. Zoznam nominovaných titulov, ktoré spĺňajú podmienky súťaže, je už uzavretý. „O hlasy čitateľov zabojuje celkovo 85 knižných titulov, z toho 32 v kategórii beletria, 45 v kategórii odborná literatúra a osem v kategórii literatúra pre deti a mládež,“ uviedla knižnica.
O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodne verejnosť prostredníctvom online hlasovania, ktoré potrvá do 31. augusta 2026. „Každý hlasujúci môže hlasovať iba raz, pričom môže udeliť najviac tri hlasy, po jednom v každej kategórii. Víťazné knihy aktuálneho ročníka budú vyhlásené na slávnostnom podujatí na jeseň 2026. Ocenenie Naj kniha NSK za rok 2025 získajú tituly s najvyšším počtom hlasov verejnosti,“ priblížila knižnica.
Cieľom súťaže je podporiť regionálnu literárnu tvorbu, zviditeľniť domácich autorov a predstaviť verejnosti knihy, ktoré sú obsahovo, tematicky alebo graficky prepojené s Nitrianskym krajom. „Teší nás rastúci záujem autorov, vydavateľov aj čitateľov. Teraz verejnosť môže rozhodnúť o tom, ktoré knihy čitateľov najviac zaujali a oslovili,“ doplnila riaditeľka Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre Slavomíra Krasňanová.