City Sounds festival ponúkne v Bratislave tri dni hudby
Festival otvorí vo štvrtok 6. novembra britská organová senzácia Anna Lapwood, ktorá do Bratislavy prinesie svoj špeciálny program Classics from the Movies.
Autor TASR
Bratislava 4. novembra (TASR) - Bratislava sa už tento víkend premení na pulzujúce centrum svetovej aj domácej hudby. Festival City Sounds 2025 prinesie od 6. do 8. novembra tri výnimočné večery plné svetových mien, na jednom pódiu sa stretnú Avishai Cohen New Trio, Jazzanova Live feat. Wayne Snow, Takuya Kuroda, corto.alto, Anna Lapwood, ale aj silná zostava slovenskej scény na čele so Sisou Fehér, Andreom Varadym, Robertom Pospišom, Martinom Sillayom, Mikim Skutom a Milošom Valentom. TASR informovala PR manažérka Silvia Turnerová.
Festival otvorí vo štvrtok 6. novembra britská organová senzácia Anna Lapwood, ktorá do Bratislavy prinesie svoj špeciálny program Classics from the Movies. Hviezda svetovej klasickej scény, známa svojimi spoluprácami s Florence and the Machine či Bonobom, rozozvučí organ Slovenského rozhlasu filmovými melódiami Hansa Zimmera, Philipa Glassa či Rachel Portman.
V piatok 7. novembra sa predstaví berlínsky kolektív Jazzanova Live s charizmatickým spevákom Waynom Snowom, ktorí prinesú kombináciu nu jazzu, soulu a elektroniky. Publikum čaká aj koncert japonského trubkára Takuya Kurodu, známeho svojím jedinečným grooveom a fúziou jazzu, funku a hip-hopu.
Sobota 8. novembra prinesie návrat izraelskej hviezdy Avishaia Cohena, ktorý v Bratislave uvedie svoj nový projekt Brightlight spolu s mladými spoluhráčmi Itayom Simhovichom a Eviatarom Slivnikom. Po ňom sa predstaví škótsky fenomén corto.alto, jeden z najzaujímavejších projektov novej londýnskej scény, ktorý prepája jazz, hip-hop a elektroniku.
Slovenské farby bude reprezentovať Andreas Varady Quartet, ktorý si svojou virtuozitou získal aj samotného Quincyho Jonesa. Večer doplní projekt 1000 Plôch – improvizačný zážitok, kde hudba vzniká priamo z okamihu, a séria vystúpení mladých talentov z platformy Za hranice s hudbou. Slovenskú scénu zastúpia Sisa Fehér s albumom Mammatus, Robert Pospiš, Martin Sillay, Miki Skuta a Miloš Valent s projektom Hydra, Peter Dobai Quartet a Jazzinfection Trio Sisy Michalidesovej, ktoré premení nemý film Kreutzerova sonáta na živý hudobno-vizuálny zážitok.
City Sounds dlhodobo prepája domáce a zahraničné umenie a dáva priestor talentom, ktoré posúvajú slovenskú hudbu dopredu. Od etablovaných osobností až po nové mená – festival ukazuje, že slovenská hudobná scéna má odvahu, nápady a medzinárodný potenciál.
