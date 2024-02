Múzeum Červený Kláštor vlani zažilo mierny pokles návštevníkov

Červený Kláštor 1. februára (TASR) - Kláštor Kartuziánov na Zamagurí vlani navštívilo takmer 51.000 ľudí, v porovnaní s rokom 2022 ide o mierny pokles. Pre TASR to potvrdila Marcela Palubová z Múzea Červený Kláštor, nižšie čísla pripisujú najmä pokračujúcej rozsiahlej rekonštrukcii. Vzhľadom na to bolo múzeum niekoľko mesiacov zatvorené. Práce budú pokračovať aj v tomto roku.



"Tradične najsilnejšie mesiace z pohľadu návštevnosti boli júl a august. Počas celého roka prevažovali Poliaci, ktorí tvorili až 54 percent návštevníkov, čo je dokonca viac ako sme mali Slovákov," konkretizovala výsledky Palubová.



V tomto roku chcú v múzeu sprevádzkovať pre žiakov a študentov kláštornú školu, pivovar, fermentáreň medoviny, Cypriánovu lekáreň a tiež mníšske izby. Okrem novej expozície, ktorú v skúšobnom režime spustili minulý rok, pripravujú pre študentov aj rôzne vzdelávacie programy. Tie budú dopĺňať klasickú prehliadku kláštora. "Chystáme bylinkové kurzy a tvorivé dielne. V rámci výročia 300 rokov od narodenia mnícha Cypriána pripravujeme sprievodné aktivity, ako uvedenie novej poštovej známky s jeho podobizňou a novej zberateľskej mince," priblížila Palubová. V júni by mala v areáli kláštora vystúpiť speváčka Lucie Bílá.



Zároveň budú pokračovať práce na rekonštrukcii kláštora, aktuálne obnovujú fasády a strechu. Riaditeľ múzea Milan Gacík upozornil, že národná kultúrna pamiatka, ktorej história siaha do prvej polovice 14. storočia, sa postupne rekonštruuje od roku 2005. Najskôr reštaurovali hlavnú loď kostola sv. Antona Pustovníka, hlavný oltár a príslušný mobiliár. "V rokoch 2009 až 2011 sa obnovil objekt B, v ktorom sú izby na ubytovanie, viacúčelová sála, predajňa suvenírov a toalety. V ďalších dvoch rokoch sa rekonštruoval objekt D s novým vstupom do múzea a logistickým zázemím kláštora," priblížil Gacík.



Od roku 2021 realizujú práce v objekte E, kde aktuálne dokončujú kláštorný pivovar, medovináreň, Cypriánovu dielňu na spracovanie byliniek, kláštornú školu v podobe z druhej polovice 18. storočia a vzdelávacie centrum zamerané na obnovu pamiatok. V apríli by chceli objekt uviesť do prevádzky. "Od 1. mája v bývalom konvente ponúkneme verejnosti na ubytovanie päť obnovených izieb, pôvodných ciel mníchov - frátrov, medzi ktorých patril aj Cyprián. Do mája by mala byť obnovená aj fasáda týchto dvoch objektov. Pamiatkový úrad SR ako investor získal peniaze na túto obnovu z tzv. Nórskych fondov," dodal riaditeľ.



Obnova kláštora by mala pokračovať reštaurovaním kapitulnej siene, sakristie a fasád kostola, priorského a mníšskych domcov a kláštorného hostinca. Dôjde aj na kompletnú výmenu rozvodov sietí a následnú finálnu úpravu povrchov jednotlivých nádvorí. V rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko podalo múzeum žiadosť o finančné prostriedky aj na revitalizáciu pôvodnej barokovej kláštornej záhrady - dnešného parku líp. "Ak sa naplnia predpoklady získania zdrojov, komplexná obnova kláštora by mala byť ukončená do roku 2027," uzavrel Gacík.