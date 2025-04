Členov a aktivity KVH Golian možno vidieť v školách i vo filmoch

Banská Bystrica 16. apríla (TASR) - Klub vojenskej histórie (KVH) Golian z Banskej Bystrice sa v rámci svojej činnosti zameriava najmä na udalosti Slovenského národného povstania (SNP). Okrem rekonštrukcií bojov sa klub venuje aj edukačnej činnosti na školách, spolupracuje však i pri tvorbe historických filmov či dokumentov. Pre TASR to uviedol predseda klubu Martin Gago.



KVH Golian nesie meno po generálovi Jánovi Golianovi, ktorý bol kľúčovou osobnosťou SNP. Klub vznikol v roku 2004, založený bol Martinom Gagom a jeho otcom po smrti starého otca, ktorý bojoval na východnom fronte i v Povstaní. Hlavnou myšlienkou bolo niesť a pripomínať odkaz priamych účastníkov druhej svetovej vojny na našom území. „Aby sme ľuďom ukazovali, akým spôsobom mladí vojaci a chlapci vo vojnových časoch žili, a aby tu pamäť na nich stále bola,“ priblížil Gago.



Prvé roky fungovania sa KVH Golian zameriaval najmä na udalosti spojené s Červenou armádou. „Okolo roku 2014 sme sa dohodli, že budeme zviditeľňovať najmä slovenskú armádu na východnom fronte a 1. československú armádu po vypuknutí SNP,“ priblížil Gago. Klub má v súčasnosti viac ako desať členov, uniformy či výstroj, ktorými disponujú, pochádzajú zo súkromných zbierok každého z nich.



V rámci svojej činnosti sa KVH Golian zameriava najmä na vzdelávacie podujatia na školách či bojové ukážky udalostí spätých so SNP, ktoré sa odohrali v okolí Banskej Bystrice. Rekonštrukcie historických udalostí sa klub snaží prezentovať formou hraných divadelných scén. V posledných rokoch klub úzko spolupracuje aj s Múzeom SNP v Banskej Bystrici.



KVH Golian tiež participuje pri natáčaní rôznych filmov či historických dokumentov. „V posledných rokoch ich počet výrazne vzrástol. Aj teraz spolupracujeme na pripravovanom celovečernom vojnovom filme,“ prezradil Gago s tým, že film budú môcť diváci vidieť i v kinách.



Najvyťaženejším obdobím roka pre KVH Golian sú spravidla mesiace august, september a október, keď si pripomíname rôzne výročia spojené so SNP. Podľa predsedu klubu je aj po 80 rokoch od konca druhej svetovej vojny mimoriadne dôležité si historické udalosti naďalej pripomínať, a to najmä mladej generácii. „Vidíme, čo sa deje vo svete. Keď človek na to zabudne, s veľkou pravdepodobnosťou zabudne aj na to, čo zlé urobil a čo zlé mu to prinieslo. A môže sa to vrátiť,“ skonštatoval Gago.