Členov a aktivity KVH Ostrô možno vidieť po celom Slovensku

Ružomberok 24. apríla (TASR) - Klub vojenskej histórie (KVH) Ostrô z Ružomberka sa v rámci svojej činnosti zameriava najmä na činnosti prvej československej armády v čase Slovenského národného povstania (SNP) na Liptove. Jeho členovia sa tiež zúčastňujú aktov piety. TASR o tom informoval podpredseda klubu Andrej Kováč.



Dodal, že v súčasnosti má KVH 18 členov a venujú sa viacerým armádam - prvej československej na Slovensku, Červenej armáde, rumunskej armáde, prvému československému armádnemu zboru v Zväze sovietskych socialistických republík a nemeckej armáde. „K 80. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny teda nepripravujeme žiadne podujatia,“ objasnil.



Ako ďalej uviedol, členovia ružomberského KVH sa v uniformách rumunskej armády zúčastňujú aktov piety v obciach na Slovensku. „Sme aj súčasťou rekonštrukcií oslobodzovacích bojov v Brezne, v Detve a naposledy sme boli vo Vinosadoch,“ zdôraznil. Posledné podujatia robili minulý rok, a to Bicyklom po stopách SNP a odhalenie symbolického hrobu partizána Dimitrija Venerovského k 80. výročiu SNP. V minulosti to boli napríklad ukážky historických bojov v Ludrovej, Liptovskej Lúžnej i v Liptovskom Hrádku.



Klub vojenskej histórie Ostrô Ružomberok vznikol v roku 2010 a ako občianske združenie spája priaznivcov vojenskej histórie prevažne z Ružomberka a okolia. Zakladajúcimi členmi tohto klubu sú Dušan Rossa, Marián Sušienka, Štefan Janči, Tomáš Pažítka a Miloš Črep. V minulosti pôsobili v rámci iných klubov vojenskej histórie na Slovensku, najmä v KVH Orava. „Keďže nie sme úplní začiatočníci, krátko po vzniku sa náš klub stal riadnym členom Konfederácie klubov vojenskej histórie Slovenska,“ konštatuje.



Pôvodným zámerom pri vzniku KVH bolo založiť klub s pôsobnosťou na celom Liptove. Keďže sa to však nakoniec nepodarilo, z pripravovaného KVH Liptov vznikol klub Ostrô. „Výšina Ostrô, južne od Ružomberka, bola počas povstania významným strážnym stanovišťom na pravom okraji hlavnej povstaleckej obrannej čiary,“ vysvetľuje. Podotýka, že obsadením výšiny by získali nemecké jednotky výhodu a rozpadla by sa obranná línia povstaleckých jednotiek. Preto v čase od septembra do októbra v roku 1944 uskutočnili nemecké jednotky na Ostrô štrnásť útokov.