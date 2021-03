Členovia Divadla spod viaduktu sa ešte nestretli a už spolupracujú

Hanušovce nad Topľou 17. marca (TASR) – Členovia novozaloženého ochotníckeho Divadla spod viaduktu (DSV) z mesta Hanušovce nad Topľou sa pre pandémiu nového koronavírusu ešte osobne nestretli, aj napriek tomu už spolupracujú. Na sociálnej sieti zatiaľ zverejnili dve rozprávky pre deti, s pozitívnymi ohlasmi. Kto chce vytvárať kultúru a potešiť ľudí, spôsob si nájde, uviedol pre TASR zakladateľ DSV Lukáš Jurko.



Stretnutia novozaloženého DSV, ktoré má aktuálne 14 členov, sa zatiaľ odohrávajú len na sociálnych sieťach. "Rozhodli sme sa však, že toto obdobie využijeme na svoj rozvoj a zároveň potešíme aj deti tým, že začneme vytvárať online rozprávky. Do tejto chvíle sa nám podarilo pripraviť Červenú čiapočku a Pinocchia," priblížil Jurko s tým, že divadlo sa tiež pustilo do pravidelných online streamov "so zaujímavými hosťami". Rozprávky bude divadlo i naďalej, až do doby, kým sa súbor nebude môcť začať stretávať osobne, zverejňovať každú nedeľu.



Aj keď sa aktivita DSV stretla s pozitívnou odozvou Hanušovčanov, o čom svedčia kresby detí zaslané divadlu po ich zhliadnutí, podľa Jurka z nej profituje i samotný súbor. "Môžeme lepšie spoznať herecké danosti a hlas ochotníkov, čo nám poslúži k rozdeleniu postáv v divadelnom predstavení Zlaté srdce od Ferka Urbánka," ozrejmil s tým, že prvá hra, s ktorou by sa divadlo rado predstavilo verejnosti, je rovnaká, s akou sa v Hanušovciach začalo pred 100 rokmi ochotníčiť. Ako doplnil, k Zlatému srdcu už majú spracovaný scenár.