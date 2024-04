Členovia prvého parlamentu mládeže v Galante si prevzali dekréty

Galanta 19. apríla (TASR) - Historicky prvý Parlament mládeže mesta Galanta (PMMG) odštartoval svoju činnosť, jeho 13 členov prevzalo v piatok dekréty z rúk primátora Petra Koleka. Samospráva má záujem zapojiť mladých ľudí do chodu mesta, pretože vníma nastupujúcu generáciu ako dôležitého aktéra rozvoja spoločnosti. Informovala o tom hovorkyňa radnice Mária Kilácskóová.



"Na výzvu radnice sa mohli do PMMG prihlásiť mladí ľudia vo veku od 14 do 26 rokov s trvalým pobytom na území mesta. Z 18 prijatých žiadostí vybrala zvolená komisia 13 členov, ktorí spĺňali požadované kritériá," uviedla. Ich funkčné obdobie je dva roky. PMMG bude fungovať ako nezávislá mládežnícka skupina, ktorá plánuje spolupracovať najmä s primátorom Galanty, s odbornými komisiami pri mestskom zastupiteľstve, tiež s koordinátorom práce s mládežou v meste Galanta či mimovládnymi organizáciami podporujúcimi prácu s mládežou. Vo svojej činnosti sa bude riadiť vlastným plánom zasadnutí.



Na odovzdávaní dekrétov mladým ľuďom sa zúčastnili zástupcovia radnice, zastupiteľstva a združenia Templars, ktoré má záujem už v priebehu blízkych dní zapojiť PMMG do aktivít a podujatí v Galante.