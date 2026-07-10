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Členovia Klubu slovenských turistov môžu opäť absolvovať vybrané túry
Predseda KST Peter Švec pre TASR spomenul, že výnimku získala sekcia VHT po 2,5-ročnej snahe, pohyb po vybraných tatranských štítoch neumožňoval návštevný poriadok parku z novembra 2023
Autor TASR
Tatranská Lomnica 10. júla (TASR) - Vybrané tatranské štíty sú opätovne sprístupnené pre Klub slovenských turistov (KST). Výnimku z návštevného poriadku Tatranského národného parku (TANAP) pre sekciu vysokohorskej turistky (VHT) KST vydal Okresný úrad Prešov, platí od piatka. Pohyb po štítoch vrátane Gerlachovského či Lomnického bude možný len za presne stanovených podmienok.
Predseda KST Peter Švec pre TASR spomenul, že výnimku získala sekcia VHT po 2,5-ročnej snahe, pohyb po vybraných tatranských štítoch neumožňoval návštevný poriadok parku z novembra 2023. „Výnimka znamená, že sekcia VHT môže obnoviť svoju činnosť do pôvodného stavu. Jemne sme to rozšírili o tzv. chodecký terén,“ uviedol Švec.
Výnimka je rozdelená do dvoch častí. „Prvá hovorí o chodeckom teréne. Naši členovia po absolvovaní výcviku základov VHT našej sekcie môžu po splnení podmienok chodiť na 49 lokalít sólo. Druhá časť výnimky sa týka oveľa viac lokalít, do obťažnosti dva plus Medzinárodnej asociácie alpinistov a rieši pôvodnú činnosť VHT. Na tieto lokality môžu ísť naši členovia po absolvovaní základov a v sprievode inštruktora druhého alebo tretieho stupňa,“ priblížil.
Švec spresnil, že prvá časť výnimky sa týka napríklad Kolového štítu, Baraních rohov, Štrbského štítu, Hrubého vrchu, Končistej či Tupej, ktoré nie sú momentálne značené. „Druhá časť výnimky sa týka veľmi veľa štítov, ktoré sú náročnejšie na pohyb. Ide okrem iného o Gerlachovský štít, Lomnický štít, Pyšný štít či Satan,“ doplnil.
Predseda KST ozrejmil, že výnimka z návštevného poriadku platí dva roky. Avizoval, že KST bude počas budúceho roka realizovať niektoré úpravy, ako i predĺženie platnosti výnimky. „Nemyslím, že bude nejaký problém s činnosťou sekcie VHT, keďže VHT sa tejto činnosti venuje desaťročia a zatiaľ sme nemali žiaden problém v teréne,“ podotkol.
Predseda KST Peter Švec pre TASR spomenul, že výnimku získala sekcia VHT po 2,5-ročnej snahe, pohyb po vybraných tatranských štítoch neumožňoval návštevný poriadok parku z novembra 2023. „Výnimka znamená, že sekcia VHT môže obnoviť svoju činnosť do pôvodného stavu. Jemne sme to rozšírili o tzv. chodecký terén,“ uviedol Švec.
Výnimka je rozdelená do dvoch častí. „Prvá hovorí o chodeckom teréne. Naši členovia po absolvovaní výcviku základov VHT našej sekcie môžu po splnení podmienok chodiť na 49 lokalít sólo. Druhá časť výnimky sa týka oveľa viac lokalít, do obťažnosti dva plus Medzinárodnej asociácie alpinistov a rieši pôvodnú činnosť VHT. Na tieto lokality môžu ísť naši členovia po absolvovaní základov a v sprievode inštruktora druhého alebo tretieho stupňa,“ priblížil.
Švec spresnil, že prvá časť výnimky sa týka napríklad Kolového štítu, Baraních rohov, Štrbského štítu, Hrubého vrchu, Končistej či Tupej, ktoré nie sú momentálne značené. „Druhá časť výnimky sa týka veľmi veľa štítov, ktoré sú náročnejšie na pohyb. Ide okrem iného o Gerlachovský štít, Lomnický štít, Pyšný štít či Satan,“ doplnil.
Predseda KST ozrejmil, že výnimka z návštevného poriadku platí dva roky. Avizoval, že KST bude počas budúceho roka realizovať niektoré úpravy, ako i predĺženie platnosti výnimky. „Nemyslím, že bude nejaký problém s činnosťou sekcie VHT, keďže VHT sa tejto činnosti venuje desaťročia a zatiaľ sme nemali žiaden problém v teréne,“ podotkol.