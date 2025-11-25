< sekcia Regióny
Členovia Kvapky Rajeckej doliny pokračujú s vodozádržnými opatreniami
Meraním v Rajeckej doline bolo zistené, že ak je pôda zhutnená ťažkou technikou, voda po nej odteká už 90 sekúnd od začiatku dažďa.
Autor TASR
Rajecká Lesná 25. novembra (TASR) - Nezisková organizácia Kvapka Rajeckej doliny pokračuje v realizácii vodozádržných opatrení medzi Čičmanmi a Rajeckou Lesnou. Podľa jedného z členov organizácie Jana Husáka opatrenia realizované od roku 2022 už zadržali spolu viac ako 75 miliónov litrov vody.
Doplnil, že realizácii opatrení predchádza dôkladné poznanie krajiny a identifikácia problémových oblastí. „Na prieskum krajiny používame údaje od terénnych pracovníkov zo satelitov a dronov. Dodnes sme zmapovali viac ako 60 percent územia medzi Čičmanmi a Rajeckou Lesnou. Vďaka tomu sme schopní presne cieliť vodozádržné opatrenia tam, kde majú najväčší zmysel,“ priblížil Husák.
Meraním v Rajeckej doline bolo zistené, že ak je pôda zhutnená ťažkou technikou, voda po nej odteká už 90 sekúnd od začiatku dažďa. Z ciest a ich okolia nenávratne odteká 60 - 80 percent vody, ktorá by inak vsiakla priamo na mieste dopadu každej dažďovej kvapky. Odtekajúca voda strháva pôdu aj kamene a na povrchoch zhutnených zvážnic vytvára niekoľko metrov hlboké erózne ryhy.
Spoluprácu s Kvapkou Rajeckej doliny nadviazalo Urbárske spolumajiteľstvo Fačkov a už na jeseň došlo k úprave necelého kilometra problematických zvážnic v doline Pisková. „Po troch rokoch je dobre vidieť, že opatrenie funguje na sto percent, po povrchu žiadna voda neodteká a vzniknuté terénne nerovnosti už takmer úplne splynuli s prírodou. Na tieto realizácie tento rok nadväzujeme s ambíciou komplexne vyriešiť celú dolinu Pisková,“ poznamenal predseda urbariátu Jozef Panák.
Podobnú úpravu zhutnených zvážnic Kvapka Rajeckej doliny teda zrealizuje aj na ďalších miestach v Piskovej, pričom vybuduje tiež novú lesnú cestu s takými protieróznymi prvkami, ktoré zabránia odtoku vody, ale zároveň umožnia naďalej využívať les na hospodársku činnosť urbariátu.
