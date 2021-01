Reštaurácie v Piešťanoch pomôžu mestu počas testovania dodávkou stravy

Piešťany 22. januára (TASR) - Piešťanské hotely a reštaurácie zareagovali na prosbu mesta o pomoc pri druhom celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19 počas nadchádzajúceho víkendu. V súvislosti s organizáciou sa mesto obrátilo aj na miestnych podnikateľov v gastrosektore, ktorí ponúkli zabezpečenie stravy a pitného režimu pre personál odberových miest počas celého testovania.



"Už druhýkrát stojí samospráva pred úlohou organizovať plošné testovanie. Pri 18 odberových miestach a dvoch testovacích dňoch to v Piešťanoch znamená, že okrem iného musíme zabezpečiť takmer 500 stravných jednotiek pre všetkých zdravotníkov, administratívnych pracovníkov, koordinátorov," uviedol viceprimátor Piešťan Michal Bezák. Dodal, že okamžitá priaznivá odozva radnicu prekvapila. "Sú to pritom podnikatelia v sektore, ktorý je najzasiahnutejší súčasnými obmedzeniami. Pomoc ponúkli aj kúpele," dodal.



Pomocnú ruku v podobe dodávky obedov a večerí podali podľa výkonnej riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany Tatiany Nevolnej reštaurácie Zuckmann a La Musica, hotely Hotel Park Avenue a Park a vinotéka In Vino, ktorí sú členmi OOCR. "Ukázali, že dokážu držať spolu nielen v bezproblémových, ale aj v náročných časoch. Spoločnými silami realizujú zadanie vlády, nezištne pomáhajú ďalšiemu členovi OOCR, ktorým je samotné mesto Piešťany," konštatovala Nevolná.