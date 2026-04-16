Členská základňa OOCR Región Gron sa vlani rozrástla o osem subjektov
Autor TASR
Nová Baňa 16. apríla (TASR) - Členská základňa Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Gron sa vlani rozšírila o osem nových subjektov. Sú medzi nimi napríklad obce Prestavlky a Janova Lehota, ako aj občianske združenia a kultúrne inštitúcie vrátane Mestského kultúrneho centra Žiar nad Hronom. Riaditeľka organizácie Martina Francl Gruyová pre TASR uviedla, že v súčasnosti tak má OOCR Región Gron 59 členov.
„Teší nás, že záujem o členstvo v OOCR dlhodobo rastie, keďže aj vďaka novým členom môžeme rozvíjať aktivity v ďalších lokalitách a prinášať návštevníkom nové produkty cestovného ruchu,“ skonštatovala Francl Gruyová. Snahou OOCR je podľa jej slov podporovať projekty, ktoré majú dosah na širšie územie a viacerých členov združenia. „Orientujeme sa najmä na rozvoj produktov cestovného ruchu, ako napríklad Pohronská hradná cesta, ktorá má pozitívny vplyv nielen na združenia spravujúce hradné lokality, ale aj na obce, mestá a prevádzky v ich okolí. Podobne možno spomenúť aj produkty ako cykloturistika v Kľakovskej doline či baníctvo v Novej Bani, z ktorých profituje širšie spektrum aktérov v regióne,“ poznamenala.
V minulom roku tak organizácia podporila viacero podujatí, ktoré dopĺňajú produktové línie regiónu, ako napríklad Glgáč - Hrnčiarska slávnosť na hrade Revište, Šášovské hradné hry či Kultúrne leto na Zvoničke. „Obnovil sa zážitkový vlak Banícky expres, ktorý priviezol návštevníkov za baníckou históriou zo Zvolena do Novej Bane. Podarilo sa nám obnoviť cykloturistické značenie v Kľakovskej doline na trase medzi Pílou a Ostrým Grúňom,“ vymenovala Francl Gruyová s tým, že v oblasti infraštruktúry podporili napríklad budovanie baníckeho náučného chodníka v obci Brehy. Dôležitou súčasťou však boli podľa jej slov aj marketingové aktivity. Úspešnou bola napríklad kampaň Zimná turistická výzva, ktorej cieľom bolo pritiahnuť návštevníkov do regiónu aj mimo hlavnej turistickej sezóny.
Viacero noviniek, ale aj tradičných podujatí v regióne pripravuje OOCR Región Gron aj tento rok. Francl Gruyová naznačila, že na hrade Šášov pribudne novinka v podobe rozšírenej reality s dobovými animáciami, ktorá návštevníkom priblíži jeho históriu interaktívnou formou. Podobné digitálne spracovanie si už môžu návštevníci vyskúšať aj na hrade Revište.
V máji podľa jej slov plánujú podujatie v kúpeľnom parku v Sklených Tepliciach zamerané na banícku históriu regiónu. Súčasťou programu bude aj pripomenutie 420. výročia prvého medzinárodného vedeckého kongresu na svete, ktorý sa konal práve v tejto lokalite. Podujatie doplní krátke putovanie po Barborskej ceste spolu so vzdelávacou terénnou hrou Bornov odkaz.
„Počas letnej sezóny nadviažeme na obľúbené zážitky na Pohronskej hradnej ceste, ako sú Nočné Revište a Nočný Šášov, ktoré spájajú atmosféru hradov s pozorovaním hviezd. Pre detských návštevníkov pripravujeme Výpravu na hrad Šášov, obľúbenú vychádzku S baníkom za históriou či novinku - sprevádzanú vychádzku po chodníku Zbojnícke studničky pri Novej Bani,“ dodala Francl Gruyová.
