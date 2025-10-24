< sekcia Regióny
Climathon Bratislava chce motivovať mladých k udržateľnej doprave
Climathon sa koná vo vyše 140 mestách a 56 krajinách.
Autor TASR
Bratislava 24. októbra (TASR) - Aktuálny Climathon Bratislava, najväčší mestský hackathon na Slovensku, chce motivovať mladých ľudí k udržateľnej doprave do školy. Jeho šiesty ročník sa koná od piatka do nedele (26. 10.). Riešiť má rôzne výzvy, s ktorými sa stretáva hlavné mesto. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.
„Som rád, že náš Climathon prepája angažovaných mladých ľudí, programátorov či dátových analytikov, ktorí sa počas jedného víkendu usilujú prísť s riešeniami na rôzne výzvy s cieľom zvýšiť kvalitu života všetkým obyvateľom a obyvateľkám nášho mesta,“ skonštatoval primátor Bratislavy Matúš Vallo.
Účastníci budú hľadať riešenia pre problémy, ku ktorým má hlavné mesto dáta, avšak zatiaľ chýba riešenie. Jednou z výziev v roku 2025 je, ako motivovať mladých, aby sa do školy dopravovali aktívne a udržateľne. Hoci fyzické zlepšenia mestského prostredia sú nevyhnutným základom aktívnej mobility, samy o sebe podľa hlavného mesta nestačia.
Prihlásiť sa mohli jednotlivci aj 3- až 5-členné tímy zo Slovenska i zahraničia, a to študenti, inovátori, analytici, dizajnéri či projektoví manažéri.
