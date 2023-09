Climathon bude hľadať riešenia klimatickej krízy v Bratislave

Bratislava 24. septembra (TASR) - Hľadať riešenia, ktoré majú pomôcť Bratislave zmierniť dosahy klimatickej krízy, bude opäť cieľom mestského podujatia Climathon. Konať sa bude 20. až 22. októbra. Zapojiť sa doň môže každý, koho táto téma zaujíma a chce sa aktívne pripojiť do riešenia problémov hlavného mesta. K medzinárodnej aktivite sa Bratislava pridáva štvrtýkrát.



"Do Climathonu sa môže zapojiť naozaj každý. Dôležitá je ochota pracovať na inovatívnych nápadoch a riešeniach. Najinovatívnejšie riešenia vznikajú najmä pri spolupráci ľudí z rôznych prostredí," konštatujú organizátori.



Zapojiť sa môžu tvorcovia nápadov, študenti akéhokoľvek zamerania, ale aj experti či programátori. Účastníci budú môcť diskutovať o svojich riešeniach s expertmi a mentormi z oblasti ochrany klímy, analýzy dát či riadenia samosprávy. Záujemcovia sa môžu registrovať ako tímy, ale aj ako jednotlivci. Tímy môžu pozostávať z dvoch až piatich členov, na záver odprezentujú svoje nápady. Víťazné tímy ich budú môcť ďalej rozvíjať v spolupráci s mestom a ďalšími expertmi z danej oblasti. Pripravené budú aj finančné odmeny.



"Climathon nám pomáha zapojiť a mobilizovať aktívnych ľudí, ktorí môžu prispieť k tomu, aby sa mesto lepšie pripravilo na budúcnosť. Zároveň pomáha zameriavať sa viac na potreby obyvateľov, ako aj kvalitu života v meste," podotkla splnomocnenkyňa pre inovácie mesta Bratislava Petra Dzurovčinová.



Climathon je celosvetové podujatie, do ktorého sa zapája viac ako 70 miest z celého sveta. Jeho cieľom je zvyšovanie povedomia o klimatickej zmene, jej aktívnom riešení a spoločnom budovaní udržateľného sveta. Bratislavský Climathon organizuje hlavné mesto s poradenskou spoločnosťou v oblasti inovácií Civitta a spoločnosťami Swiss Re a IBL Software Engineering.