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Coburgovský park v Pohorelskej Maši po rokoch obnovili
Prináša nový priestor na oddych, poznávanie histórie regiónu a stáva sa významnou súčasťou projektu Coburgovská železná cesta.
Autor TASR
Pohorelská Maša 3. júla (TASR) - Coburgovský park v Pohorelskej Maši na Horehroní v piatok podvečer otvoril novú kapitolu svojej histórie. Po rokoch príprav, intenzívnej spolupráce odborníkov, verejných inštitúcií, partnerov projektu a miestnej komunity sa revitalizovaný historický park opäť otvoril verejnosti. Prináša nový priestor na oddych, poznávanie histórie regiónu a stáva sa významnou súčasťou projektu Coburgovská železná cesta.
„Coburgovský park je príkladom toho, ako možno prirodzene prepájať prírodné a kultúrne dedičstvo. Na jednom mieste sa stretáva história železiarstva, príbeh rodu Coburgovcov a jedinečná príroda dvoch národných parkov. Presne takýto cestovný ruch chceme na Horehroní rozvíjať, založený na spolupráci, autenticite a rešpekte k územiu. Veríme, že práve takéto projekty dávajú nášmu regiónu jedinečný charakter a motivujú návštevníkov objavovať Horehronie lepšie a zostať u nás dlhšie,“ zdôraznil predseda Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horehronie a brezniansky primátor Tomáš Abel.
Myšlienka obnoviť park vznikla v roku 2019. Revitalizácia z prostriedkov plánu obnovy dosiahla viac než 845.000 eur. Realizátorom investície bola Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Vznikli nové chodníky, most cez rieku Hron, záhradný pavilón určený pre kultúrne podujatia, unikátna mokraď podporujúca biodiverzitu, obnovená historická železničná zastávka, nové výsadby a oddychové priestory.
Podľa predsedu BBSK Ondreja Luntera obnovou Coburgovského parku vytvorili nový impulz pre rozvoj cestovného ruchu.
„Veríme, že spolu s pripravovanou Coburgovskou železnou cestou pomôže park predstaviť Horehronie ako destináciu európskeho významu. História Coburgovcov je spoločným dedičstvom viacerých krajín a práve prostredníctvom nej môžeme do nášho kraja priniesť nových návštevníkov zo zahraničia a ukázať im, že aj na strednom Slovensku sa ukrývajú príbehy, ktoré formovali dejiny Európy,“ dodal Lunter.
Ako pripomenula riaditeľka Rozvojovej agentúry BBSK Janka Pálková, za otvorením Coburgovského parku sú roky systematickej práce, odhodlania a spolupráce množstva ľudí, a to od prvotnej myšlienky, cez prípravu projektovej dokumentácie, získanie financovania, majetkovoprávneho vysporiadania, povoľovacieho procesu až po samotnú realizáciu.
Otvorením parku sa však jeho príbeh nekončí. Ako doplnila koordinátorka projektu Jarmila Oceľová, súčasťou dlhodobej vízie je rekonštrukcia historickej Coburgovskej kúrie a rozvoj okolia parku, čo tiež zatraktívni obec Pohorelskú Mašu a okolitý región.
„Coburgovský park je príkladom toho, ako možno prirodzene prepájať prírodné a kultúrne dedičstvo. Na jednom mieste sa stretáva história železiarstva, príbeh rodu Coburgovcov a jedinečná príroda dvoch národných parkov. Presne takýto cestovný ruch chceme na Horehroní rozvíjať, založený na spolupráci, autenticite a rešpekte k územiu. Veríme, že práve takéto projekty dávajú nášmu regiónu jedinečný charakter a motivujú návštevníkov objavovať Horehronie lepšie a zostať u nás dlhšie,“ zdôraznil predseda Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horehronie a brezniansky primátor Tomáš Abel.
Myšlienka obnoviť park vznikla v roku 2019. Revitalizácia z prostriedkov plánu obnovy dosiahla viac než 845.000 eur. Realizátorom investície bola Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Vznikli nové chodníky, most cez rieku Hron, záhradný pavilón určený pre kultúrne podujatia, unikátna mokraď podporujúca biodiverzitu, obnovená historická železničná zastávka, nové výsadby a oddychové priestory.
Podľa predsedu BBSK Ondreja Luntera obnovou Coburgovského parku vytvorili nový impulz pre rozvoj cestovného ruchu.
„Veríme, že spolu s pripravovanou Coburgovskou železnou cestou pomôže park predstaviť Horehronie ako destináciu európskeho významu. História Coburgovcov je spoločným dedičstvom viacerých krajín a práve prostredníctvom nej môžeme do nášho kraja priniesť nových návštevníkov zo zahraničia a ukázať im, že aj na strednom Slovensku sa ukrývajú príbehy, ktoré formovali dejiny Európy,“ dodal Lunter.
Ako pripomenula riaditeľka Rozvojovej agentúry BBSK Janka Pálková, za otvorením Coburgovského parku sú roky systematickej práce, odhodlania a spolupráce množstva ľudí, a to od prvotnej myšlienky, cez prípravu projektovej dokumentácie, získanie financovania, majetkovoprávneho vysporiadania, povoľovacieho procesu až po samotnú realizáciu.
Otvorením parku sa však jeho príbeh nekončí. Ako doplnila koordinátorka projektu Jarmila Oceľová, súčasťou dlhodobej vízie je rekonštrukcia historickej Coburgovskej kúrie a rozvoj okolia parku, čo tiež zatraktívni obec Pohorelskú Mašu a okolitý región.