Bratislavský kraj: Hlas regiónov by mal byť pri rozhodovaní posilnený

Bratislava 21. júna (TASR) - Hlas regiónov a miest v rozhodovacích procesoch Európskej únie (EÚ) by mal byť posilnený. V súvislosti so závermi Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) to pre TASR uviedli z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).



Pandémia COVID-19 a aj humanitárna kríza spojená s vojnou na Ukrajine podľa BSK jasne poukázali na to, že Európa je závislá na regiónoch, mestách a obciach. "Aj prieskumy dlhodobo poukazujú na to, že obyvatelia najviac dôverujú práve miestnej a regionálnej úrovni riadenia, ktorá najlepšie pozná každodenné problémy ľudí," uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman.



Samosprávy EÚ sú, ako tvrdí, zároveň zodpovedné za implementáciu až 70 percent európskej legislatívy na svojich územiach. "Avšak ich úloha na kreovaní legislatívy, ktorá sa ich bytostne dotýka, je stále veľmi obmedzená," podotkla Forman.



Postavenie Európskeho výboru regiónov by sa podľa BSK malo posunúť z konzultatívnej roviny do pozície, v ktorej bude mať záväzné postavenie v oblastiach a politikách EÚ so silnou územnou dimenziou. "To zároveň posilní aj demokratickú legitimitu EÚ a prispeje k pozitívnemu vnímaniu Únie medzi obyvateľmi," uviedla hovorkyňa.



Mnohé zmeny sa podľa BSK dajú dosiahnuť aj bez potreby otvárania základných zmlúv EÚ. Avšak, ak to bude potrebné, nemalo by sa podľa kraja báť pristúpiť aj k ich revízii, v čom sa BSK plne stotožňuje s pozíciou Slovenska.



BSK tvrdí, že CoFoE sa musí pretaviť do konkrétnych zmien, ktoré zjednodušia rozhodovacie procesy EÚ v súlade s princípmi subsidiarity a viacúrovňového riadenia. "V opačnom prípade kredibilita EÚ v očiach obyvateľov výrazne utrpí," povedala Forman.



BSK sledoval priebeh CoFoE a prostredníctvom Európskeho výboru regiónov sa podieľal na kreovaní pozície regiónov a miest k témam v rámci jednotlivých pracovných skupín.