Bratislava vníma potrebnú debatu o revízii rozhodovacích procesov v EÚ

Bratislava 18. júna (TASR) - Mesto Bratislava víta, že Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) zdôraznila potrebu zapájať do tvorby európskych politík aj občanov a občianske iniciatívy. Takýto prístup sa totiž už dlhodobo uplatňuje aj na úrovni mestských politík. Pre TASR to uviedla hovorkyňa hlavného mesta Dagmar Schmucková.



"Mesto aktívne využíva participatívne postupy pri tvorbe verejných politík, akým je aj napríklad plán Bratislava 2030. Verejné politiky zasahujú do mnohých oblastí života všetkých, či ide o obyvateľov Bratislavy alebo občanov Európskej únie (EÚ)," priblížila hovorkyňa.



Bratislava ako člen Paktu slobodných miest tvrdí, že dlhodobo presadzuje revíziu financovania miest a regiónov, ktoré by mali mať viac možností získať priame financovanie z EÚ. "To najmä v témach, v ktorých sú mesta lídrami politík a opatrení (adaptácia na zmenu klímy, doprava, ochrana demokracie a podobne)," spresnila Schmucková. Aj preto bratislavská samospráva považuje debatu o revízii rozhodovacích procesov v EÚ za potrebnú a užitočnú.