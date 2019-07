Colníci budú dohliadať na dovoz nelegálneho tovaru aj na letisku Sliač

Príslušníci Colného úradu Banská Bystrica sú k dispozícii cestujúcim už pri odlete a cestujúci majú možnosť sa informovať aj o dovoze tovaru z tretích štátov.

Banská Bystrica/Sliač 3. júla (TASR) - Na nelegálny dovoz vzácnych suvenírov a na kontroly cestujúcich počas návratu z dovoleniek upozorňuje Colný úrad Banská Bystrica. Týka sa to aj letiska Sliač, z ktorého každoročne v sezóne odlietajú charterovými letmi tisícky turistov.



"Medzi populárne a vyhľadávané turistické destinácie, do ktorých smerujú dovolenkári z tohto regiónu, patria tento rok štáty EÚ ako Bulharsko a Grécko, ale aj tretie krajiny Egypt a Turecko. V prípade letov do a z tretích krajín budú cestujúci musieť strpieť aj colnú kontrolu," píše sa v správe, ktorú TASR zaslala hovorkyňa Colného úradu Banská Bystrica Katarína Podhorová.



Pri odlete cestujúcich zo Slovenska sú kontroly zamerané najmä na prípadný tovar kultúrneho charakteru alebo historického významu, kontrolu peňažných prostriedkov v hotovosti, prepravu domácich zvierat, zbraní a streliva, drog a iných návykových látok a pod.



Príslušníci Colného úradu Banská Bystrica sú k dispozícii cestujúcim už pri odlete a cestujúci majú možnosť sa informovať aj o dovoze tovaru z tretích štátov, povolených limitoch a o rôznych zákazoch a obmedzeniach pri dovoze tovaru.



Podľa Podhorovej nákup suveníru a jeho dovoz na colné územie v batožine cestujúceho môže pri colnej kontrole na letisku spôsobiť nemalé problémy v prípade, že je identifikovaný ako tovar, ktorého dovoz je zakázaný.



"Najčastejšie sa stretávame so suvenírmi, ktoré spadajú pod medzinárodný dohovor CITES a sú vyrobené z ohrozených druhov živočíchov a rastlín ako slonovina, koraly, mušle, plazy a pod. V prípade, že máte skutočný záujem o dovoz suveníru, odporúčame, aby ste si riadne overili, či jeho dovoz na colné územie nepodlieha nejakému zákazu alebo povoleniu, prípadne sa vopred poradili s príslušným orgánom a až potom legálnym spôsobom v zmysle platnej európskej a národnej legislatívy si takýto suvenír (s potrebným povolením) doviezli a v rámci colnej kontroly aj colným orgánom predložili."