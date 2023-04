Colníci kontrolovali zábavné podniky v mestách Prešovského kraja

Prešov 6. apríla (TASR) - Prešovský colný úrad v prvom štvrťroku kontroloval zábavné podniky v Prešove, Poprade, Humennom, Vranove nad Topľou a Bardejove. Zameral sa najmä na dodržiavanie ustanovení zákonov o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, spotrebnej dani z tabakových výrobkov a zákona o používaní registračnej pokladnice. TASR o tom informovala hovorkyňa Colného úradu Prešov Katarína Bebčáková.



"Diskotéky colníci skontrolovali v súčinnosti s príslušníkmi Policajného zboru a pri kontrolách im asistovali služobné psy na vyhľadávanie tabakových výrobkov a drog. Úlohou kontrol bolo zistiť a zamedziť predaj nelegálneho alkoholu a tabakových výrobkov. Preverili aj dodržiavanie ustanovení zákona o registračnej pokladnici a to, či prevádzkovatelia diskoték evidujú prijaté tržby od zákazníkov za ponúkané tovary a služby," uviedla Bebčáková.



Kontroly podľa jej slov odhalili porušenie zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, a to nepredloženie nadobúdacích dokladov k spotrebiteľskému baleniu liehu a nevedenie evidencie SBL podnikateľom.



"V jednom prípade v súvislosti s porušením zákona o tabakových výrobkoch colný úrad zabezpečil tabak do vodných fajok, kde takéto spotrebiteľské balenia tabaku boli označené pretrhnutými kontrolnými známkami. Ďalšie porušenia sa týkali zákona o registračnej pokladnici, kde najčastejším porušením zákona bolo nezaevidovanie prijatej tržby podnikateľom," priblížila Bebčáková.



Colný úrad Prešov vo svojom územnom obvode celkovo skontroloval päť zábavných podnikov. "Keďže cieľom týchto kontrol je okrem zistenia porušenia daňových predpisov aj ochrana zdravia spotrebiteľov, v prípade zábavných podnikov najmä mladých ľudí, bude colný úrad v týchto kontrolách pokračovať v súčinnosti s políciou aj v budúcnosti," dodala hovorkyňa.