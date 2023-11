V dodávke našli nádoby, ktoré sú ukrajinským kultúrnym dedičstvom

Košice 15. novembra (TASR) - Ozbrojení príslušníci finančnej správy (FS) našli počas bežnej kontroly v Košiciach v dodávke tri veľké hlinené nádoby, ktoré sú predmetom ukrajinského kultúrneho dedičstva. Ministerstvo kultúry SR rozhodlo o ich konfiškácii. Kým sa nevrátia na Ukrajinu, dočasne ich odovzdajú Spišskému múzeu v Levoči. TASR o tom informovala hovorkyňa Colného úradu (CÚ) Košice Katarína Daňková.



V dodávke boli tri drevené debny. "V každej z nich sa medzi polystyrénom nachádzala hlinená keramická nádoba s výškou od 27,5 do 34 centimetrov. Vodič uviedol, že ide o internetovú objednávku, s ktorou smeroval cez ukrajinsko-rumunský hraničný priechod do Poľska. Keďže vzniklo podozrenie z porušenia zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty, hlinené nádoby CÚ na mieste zaistil," uviedla.



Podľa odborného posudku archeológa ide o nádoby vytočené zo železitej hliny na hrnčiarskom kruhu na konci 19. alebo na začiatku 20. storočia. "Povrch nádob nesie známky očadenia ohňom, čo dokazuje, že v minulosti slúžili na prípravu jedál. Čierne fľakaté sfarbenie odkazuje aj na ukrajinské obyčaje mazania tuku do stien hlinených nádob, čo zlepšovalo ich vlastnosti pri spracovávaní mliečnych produktov a ovocia," dodala s tým, že archeológ zároveň nevylúčil, že môže ísť o keramiku z archeologického výskumu.



Vzhľadom na výbornú zachovalosť nádob typických pre viacero oblastí Ukrajiny sa môže ich cena v zberateľskom prostredí pohybovať vo výške 100 eur za jeden kus.