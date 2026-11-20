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Colníci odhalili v Komárne 5,4 tony nelegálneho tabaku
Trojčlenná hliadka sa zamerala na skladové priestory.
Autor TASR
Komárno 20. novembra (TASR) - Príslušníci Colného úradu Nitra odhalili v areáli v Komárne - Novej Stráži sklad s nelegálnym tabakom. Podľa slov hovorcu Finančného riaditeľstva SR Daniela Kováča išlo o vyše 5,4 tony. Predbežný únik na spotrebnej dani bol vyčíslený na 958.835 eur.
Trojčlenná hliadka sa zamerala na skladové priestory. Pri ich monitorovaní získali podozrenie, že v jednom zo skladov sa nachádza nelegálne držaný tovar. Priamo na mieste colníci spozorovali dve osoby, ktoré v tom čase triedili odpad a vypratávali vnútorné priestory.
Príslušníci finančnej správy mužov na mieste stotožnili a následne pristúpili k vizuálnej obhliadke skladu. Ich podozrenie sa potvrdilo. „V sklade sa nachádzalo 5411,5 kilogramu tabaku a jeho zvyškov. Z takéhoto množstva tabaku by sa dalo vyrobiť 7.730.000 cigariet. Prípad si prevzal vyšetrovateľ kriminálneho úradu finančnej správy na ďalšie konanie,“ doplnil Kováč.
Trojčlenná hliadka sa zamerala na skladové priestory. Pri ich monitorovaní získali podozrenie, že v jednom zo skladov sa nachádza nelegálne držaný tovar. Priamo na mieste colníci spozorovali dve osoby, ktoré v tom čase triedili odpad a vypratávali vnútorné priestory.
Príslušníci finančnej správy mužov na mieste stotožnili a následne pristúpili k vizuálnej obhliadke skladu. Ich podozrenie sa potvrdilo. „V sklade sa nachádzalo 5411,5 kilogramu tabaku a jeho zvyškov. Z takéhoto množstva tabaku by sa dalo vyrobiť 7.730.000 cigariet. Prípad si prevzal vyšetrovateľ kriminálneho úradu finančnej správy na ďalšie konanie,“ doplnil Kováč.