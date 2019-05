Colníci zaistili 1525 falzifikátov, mnoho z nich bolo nebezpečných

Okrem obuvi zaistili žilinskí colníci aj hokejové dresy, spodnú bielizeň, šiltovky a iné oblečenie.

Žilina 28. mája (TASR) – Žilinskí colníci zaistili tento rok 1525 falzifikátov rôzneho tovaru. V prípade, že by sa tieto výrobky dostali na trh, držiteľom ochrannej známky by vznikla škoda takmer 55.800 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Colného úradu (CÚ) Žilina Božena Chríbiková.



Upozornila na to, že mnohé falzifikáty by boli pre používateľov nebezpečné. "Napríklad falzifikáty mobilných telefónov známej značky sa počas uskladnenia v sklade zadržaného tovaru úplne rozlepili. Problém spôsobila batéria, ktorá z nezistených príčin zväčšila svoj objem," uviedla Chríbiková.



"V tohtoročnej štatistike tovaru zadržaného pre podozrenie, že ide o falzifikát, sa ocitlo už 574 párov prevažne športovej obuvi. Naposledy ju colníci objavili v predajni na Kysuciach. Zákazníkom ponúkali viac ako 20 párov tenisiek s napodobeninou dizajnu svetoznámej spoločnosti. Výrobky už podľa vizuálnych znakov vykazovali znaky falzifikátov," vysvetlila hovorkyňa CÚ Žilina.



Doplnila, že okrem obuvi zaistili žilinskí colníci aj hokejové dresy, spodnú bielizeň, šiltovky a iné oblečenie. "Našli tiež napodobeniny hračiek a plastových výrobkov, novinkou boli žiletky. Colníci aj na základe týchto skúseností opätovne upozorňujú na nebezpečnosť falzifikátov a odporúčajú, aby si kupujúci všímali nielen cenu, ale aj balenie výrobku a miesto predaja," dodala Chríbiková.