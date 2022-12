Colnú úrad zachytil nelegálnu prepravu odpadov na hraniciach

Bratislava 22. decembra (TASR) - Príslušníci finančnej správy z Colného úradu (CÚ) Bratislava zachytili koncom roka na hraničných priechodoch Jarovce-Kittsee a Čunovo-Rajka dva prípady nezákonnej cezhraničnej prepravy odpadu. V obidvoch prepravujúci deklarovali dovoz čistého plastového odpadu či gumy. Kontrola však ukázala, že odpad obsahoval aj zložky, ktoré v ňom nemali čo hľadať. TASR o tom informovala hovorkyňa CÚ Bratislava Drahomíra Adamčíková.



Obe nákladné autá s návesom mali slovinské evidenčné čísla. "Odpad však pochádzal z Talianska a smeroval do firmy v Dubnici nad Váhom, ktorá upravuje rôzne typy odpadov. Išlo spolu o 48.000 kilogramov," povedala Adamčíková. Vodiči na výzvu hliadky CÚ Bratislava predložili overenú kópiu cestnej licencie a ostatné doklady, ktoré sprevádzali túto prepravu odpadu. Príslušníci finančnej správy po fyzickej kontrole návesu však mali podozrenie, že prevoz nie je v súlade s legislatívou.



Z informácií prepravných dokumentov vyplývalo, že predmetom dovozu na územie Slovenska je čistý plastový odpad a guma určené na zhodnotenie. "Kontrola však preukázala, že to tak nie je. V návese sa medzi deklarovaným odpadom nachádzali aj rôzne iné zmesi komunálneho odpadu, textílií, ochranných tvárových rúšok a podobne. O oboch prípadoch podozrenia z nelegálnej cezhraničnej prepravy odpadu bola informovaná inšpektorka Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), ktorá prvotné podozrenie bratislavských príslušníkov finančnej správy potvrdila," spresnila hovorkyňa CÚ Bratislava.



Vec si prevzali špecialisti z enviropolície, ktorí v oboch prípadoch začali trestné stíhanie pre trestný čin neoprávneného nakladania s odpadom za protiprávnu cezhraničnú prepravu odpadu. Odpad bol zaistený a vrátený do krajiny pôvodu, teda do Talianska.