Colný úrad Michalovce zlikvidoval 327 litrov zaisteného alkoholu

Michalovce 27. mája (TASR) - Colný úrad (CÚ) Michalovce zlikvidoval 327 litrov zaisteného alkoholu. "Išlo o rôzne alkoholické nápoje, originálne spotrebiteľské balenia i podomácky vyrobený naplnený do plastových fliaš či demižónov," informovala v piatok hovorkyňa CÚ Michalovce Jana Nimrichterová.



Vo vnútrozemí lieh zaistili v rámci výkonu mobilného colného dohľadu a daňového dozoru a miestnych zisťovaní. Dôvodom bolo porušenie daňových predpisov tým, že spotrebiteľské balenia neboli označené platnou kontrolnou známkou, alebo osoba nevedela preukázať jeho pôvod a spôsob nadobudnutia. Na hraničných priechodoch to bolo pre porušenie colných predpisov, keď sa cestujúci dopustili colných priestupkov nezákonným dovozom alkoholických nápojov.



Povinnosť zničiť prepadnutý alkohol vyplýva colnému úradu zo zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. "Likvidácia bola zrealizovaná na čističke odpadových vôd pod dohľadom správcu dane, a to zmiešaním s odpadovou vodou a jej následným prechodom cez technologickú linku, kde dochádza k mikrobiologickému rozloženiu alkoholu. V prípade alkoholu neprichádza do úvahy žiadny iný spôsob zničenia," uviedla hovorkyňa.



Finančná správa upozorňuje, že povolený a od dovozných platieb oslobodený je dovoz jedného litra tvrdého alkoholu (nad 22 %), dvoch litrov šumivého vína či nápoja s obsahom alkoholu do 22 %, resp. úmerná kombinácia týchto alkoholických nápojov, štyri litre tichého vína a 16 litrov piva. Alkoholické nápoje nesmie dovážať osoba mladšia ako 17 rokov.