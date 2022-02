Colný úrad odhalil v Jarovniciach takmer deväť kilogramov tabaku

Prešov 14. februára (TASR) - Colný úrad Prešov pri piatkovej (11. 2.) kontrole dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice v predajni potravín v obci Jarovnice v okrese Sabinov odhalil takmer deväť kilogramov tabaku. Zistil aj ďalšie porušenia zákonov. TASR o tom informovala hovorkyňa Colného úradu Prešov Katarína Bebčáková.



Pri kontrole bolo podľa jej slov zistené, že podnikateľ pri predaji tovaru nezaevidoval prijatú tržbu do pokladnice.



"Kontrolou prevádzky predajne a jej skladových priestorov príslušníci finančnej správy následne odhalili dve igelitové vrecia, v ktorých sa nachádzala tabaková zmes s celkovou hmotnosťou 8,82 kilogramu. Bola jednotlivo balená v samostatných igelitových vreckách v celkovom počte 76 kusov. Vzhľadom na podozrenie z daňového úniku a zo spáchania trestného činu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označovanie tovaru, colný úrad prípad odovzdal vyšetrovateľovi Kriminálneho úradu finančnej správy na ďalšie konanie," uviedla Bebčáková.



Celkový únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov bol podľa jej slov predbežne vyčíslený na 840 eur. Colný úrad Prešov podnikateľovi za nezaevidovanie prijatej tržby do pokladnice, uložil pokutu na mieste vo výške 350 eur, ktorú zaplatil.



"U toho istého podnikateľa colný úrad zistil aj ďalšie porušenie zákona, a to zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov za nevedenie evidencie spotrebiteľského balenia liehu, ktorú je povinný v zmysle zákona viesť. V uvedenom prípade colný úrad o uložení pokuty rozhodne v ďalšom konaní," dodala Bebčáková.