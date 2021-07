Colný úrad Prešov zničil zaistený tabak a lieh

Prešov 9. júla (TASR) – Colný úrad (CÚ) Prešov v mesiacoch máj a jún zlikvidoval zaistený tovar, ktorý prepadol v prospech štátu. Tovar vrátane tabaku a cigariet putoval do spaľovne, časť, ktorú tvoril lieh a liehoviny, zlikvidovali v čistiarni odpadových vôd. Informovala o tom v piatok hovorkyňa CÚ Prešov Katarína Bebčáková.



„Počas uplynulých mesiacov máj a jún príslušníci finančnej správy Colného úradu Prešov likvidovali obuv, odevy, hračky, hodinky, kabelky, detské ruksaky, parfumy a elektroniku – MP3 prehrávače. Celkovo zlikvidovali 1377 kusov. Tento tovar príslušníci finančnej správy zaistili a v súvislosti s podozrením z porušovania práv duševného vlastníctva sa obrátili na majiteľov ochranných známok, ktorí súhlasili s jeho zničením,“ uviedla hovorkyňa. Zaistený tovar zlikvidovali spálením v spaľovni odpadov. Elektroniku odovzdal CÚ firme na likvidáciu elektrotechnického odpadu.



Ďalší likvidovaný tovar CÚ zabezpečil v rámci výkonu daňového dozoru počas viacerých kontrolných akcií, ktoré sa uskutočnili v prevádzkach alebo pri iných bežných kontrolách, vykonávaných príslušníkmi finančnej správy.



„Dôvodom zabezpečenia vo väčšine prípadov bola skutočnosť, že dotknutá osoba nevedela v súlade so zákonom preukázať pôvod a spôsob nadobudnutia tovaru. Ďalším porušením zákona, ktorý viedol k zadržaniu tovaru, bol predaj spotrebiteľského balenia liehu a cigariet, ktoré boli označené neplatnou kontrolnou známkou alebo neboli označené kontrolnou známkou v súlade so zákonom,“ informoval úrad.



Spálením zlikvidovali zhruba 1622 kilogramov tabaku, 774 kusov cigár, 8692 kusov spotrebiteľských balení cigariet, päť bezdymových tabakových výrobkov a 333 kusov obalov na tabak. V čistiarni odpadových vôd skončilo 10 000 litrov liehu a 1108 litrov liehovín.



„Napriek tomu, že ide o administratívne náročné konania, colný úrad individuálne zvažuje všetky možné formy realizácie tovaru pred tým, ako pristúpi k jeho likvidácii. Spôsob likvidácie je vykonávaný s maximálnym ohľadom na ochranu životného prostredia,“ uviedla Bebčáková.