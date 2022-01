Colný úrad: Skončením roka sa výrobné obdobie v páleniciach neskončilo

Trnava 20. januára (TASR) - Výroba destilátov pre pestovateľov v páleniciach Trnavského kraja je v plnom prúde. Svedčí o tom množstvo doposiaľ vypáleného alkoholu a výška spotrebnej dane odvedená do štátneho rozpočtu. TASR o tom informovala hovorkyňa Colného úradu Trnava Iveta Zlochová.



Od začiatku výrobného obdobia, ktoré sa začalo 1. júla 2021, bolo doposiaľ v páleniciach Trnavského kraja vyrobených takmer 100.000 litrov čistého alkoholu a do štátneho rozpočtu odvedených vyše pol milióna eur. V južných častiach kraja prevláda marhuľovica, smerom na sever je to skôr slivovica.



Pestovateľ má možnosť vybrať si v trnavskom kraji z 22 colným úradom registrovaných pestovateľských páleníc. "Jeden pestovateľ si v jednom výrobnom období môže dať vyrobiť 43 litrov čistého alkoholu, čo sa rovná 86 litrom 50 percentného destilátu so zníženou sadzbou 5,40 eura za liter čistého alkoholu, teda 2,70 eur za 1 liter 50-percentného destilátu. Vyššie množstvo vyrobeného destilátu už podlieha základnej sadzbe spotrebnej dane, ktorá je dvojnásobná v porovnaní so zníženou sadzbou," uviedla Zlochová.



Výrobné obdobie pri výrobe destilátov v pestovateľských páleniciach sa začína 1. júlom a končí 30. júnom nasledujúceho roka. "Často sa stáva, že si pestovateľ neuvedomí, že výrobné obdobie sa nezhoduje s kalendárnym rokom. Ak si pestovateľ v jednom výrobnom období, napríklad aj v rôznych páleniciach na Slovensku, dá vyrobiť v súčte viac ako 43 litrov čistého alkoholu so zníženou sadzbou dane, za takéto konanie mu hrozí pokuta a doplatenie spotrebnej dane za nadlimitné množstvo vyrobeného destilátu," informovala hovorkyňa Colného úradu.



Ako doplnila, lieh vyrobený v pestovateľskej pálenici, na ktorý sa vzťahuje znížená sadzba spotrebnej dane, musí byť použitý len na vlastnú spotrebu osoby a jej domácnosti. Nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh.