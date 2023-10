Colný úrad v Prešove zlikvidoval tovar za viac ako 490.000 eur

Prešov 30. októbra (TASR) - Tovar v celkovej hodnote viac ako 491.500 eur, ktorý prepadol v prospech štátu, zlikvidoval v dňoch 24. a 25. októbra Colný úrad (CÚ) v Prešove. Zničili ho v spaľovni v Košiciach. Išlo o odevy, obuv, hračky, parfumy, hodinky, kabelky, peňaženky, slnečné okuliare, ako aj tabakové výrobky. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa CÚ Prešov Katarína Bebčáková.



Celkovo bolo zlikvidovaných 5567 kusov tovaru v celkovej hodnote 36.078,71 eura. Zaistili ho príslušníci finančnej správy a v súvislosti s podozrením z porušovania práv duševného vlastníctva sa obrátili na majiteľov ochranných známok, ktorí súhlasili s jeho zničením.



Ďalší likvidovaný tovar pochádzal z kontrol, ktoré sa uskutočnili v prevádzkach alebo pri iných bežných kontrolách vykonávaných príslušníkmi finančnej správy. Vo väčšine prípadov nevedela podľa Bebčákovej dotknutá osoba v súlade so zákonom preukázať pôvod a spôsob nadobudnutia tovaru.



"Ďalším porušením zákona, ktoré viedlo k zabezpečeniu tovaru, bol predaj tabakových výrobkov označených neplatnou kontrolnou známkou alebo ktoré neboli označené kontrolnou známkou v súlade so zákonom. Celkovo bolo zlikvidovaných 102.146 kusov spotrebiteľských balení cigariet, 208 kusov bezdymových tabakových výrobkov, 0,699 kilogramu tabaku do vodných fajok a dva kusy spotrebiteľských balení tabaku. Celková hodnota likvidovaných tabakových výrobkov predstavuje 455.481,51 eura," priblížila Bebčáková.



Ako pokračovala, CÚ individuálne zvažuje všetky možné formy realizácie tovaru pred tým, ako pristúpi k jeho likvidácii. "Spôsob likvidácie je vykonávaný s maximálnym ohľadom na ochranu životného prostredia," dodala Bebčáková.