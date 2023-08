Colný úrad zničili 834 litrov liehovín v hodnote 3467 eur

Bratislava/Prešov 25. augusta (TASR) - Colný úrad (CÚ) Prešov v čistiarni odpadových vôd v Petrovanoch pri Prešove zničil takmer 834 litrov liehovín v rôznych baleniach, ktoré sa stali majetkom štátu. Celková hodnota likvidovaného tovaru predstavuje 3467 eur. Liehoviny zabezpečili colníci pri výkone svojej činnosti. Časť z nich bola zhabaná v rámci daňového exekučného konania. TASR o tom informovala hovorkyňa CÚ Prešov Katarína Bebčáková.



"Fyzická likvidácia tohto tovaru bola vykonaná pod dohľadom colného úradu na prečerpávacej stanici odpadových vôd, a to vyliatím liehu do prítokového žľabu, následne bol lieh zmiešaný s odpadovou vodou, ktorá sa prečerpáva do čistiarne odpadových vôd, a po prechode technologickou linkou bol následne lieh mikrobiologicky rozložený," priblížila Bebčáková. Dodala, že spôsob likvidácie určili tak, aby sa zabránilo ďalšiemu možnému použitiu liehu, a s ohľadom na ochranu životného prostredia.