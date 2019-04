Coworkingové centrum Kruháč v R. Sobote má pomôcť mladým podnikateľom

Podľa slov manažéra centra Daniela Csúra je Kruháč funkčným ekosystémom, zostaveným z rôznych častí.

Rimavská Sobota 9. apríla (TASR) – Vytvoriť priestor pre začínajúcich mladých podnikateľov bolo cieľom zriadenia coworkingového centra Kruháč, ktoré vzniklo na Ulici B. Bartóka v Rimavskej Sobote. Centrum založilo a prevádzkuje miestne občianske združenie (OZ) Naša Sobota.



„Účelom centra je, aby mladí ľudia, ktorí vo veľkom odchádzajú z nášho regiónu, mali priestor, kde sa môžu stretávať. Kde my, ako starší podnikatelia, alebo ľudia so skúsenosťami, im ich dokážeme odovzdávať a rovnako do istej miery ich učiť,“ uviedol predseda OZ Naša Sobota Marián Štúrik.



Podľa slov manažéra centra Daniela Csúra je Kruháč funkčným ekosystémom, zostaveným z rôznych častí. „V spodnej časti je prednášková miestnosť, ktorá môže slúžiť na rôzne akcie. Je to priestor, ktorý si môžem prenajať. Jeho súčasťou je aj kuchynka, v ktorej si viem spraviť kávu, keď som tu celý deň. Je tu aj oddychová zóna. Vrchná časť tvorí samotný coworking,“ priblížil Csúr.



Ako pokračoval člen OZ a aktivista Radovan Ceglédy, jemu osobne sa v centre veľmi dobre pracuje. „Stretnem sa tu s veľa ľuďmi, ktorí ma inšpirujú a veľakrát vytrhnú z tej letargie, lebo často človek myslí čisto len na svoju prácu, a to nie je úplne ideálne,“ podotkol.