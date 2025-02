Cresco pokračuje v druhej etape asanácie tzv. petržalského kopca

Bratislava 24. februára (TASR) - Developerská spoločnosť Cresco Real Estate, ktorá stojí za projektom Slnečnice v Bratislave, pokračuje v druhej etape recyklácie a likvidácie tzv. petržalského kopca. Ak by bol priebeh naďalej bezproblémový, recyklačné práce by mohli byť nahrubo ukončené na jar 2026. Pre TASR to uviedol riaditeľ výstavby spoločnosti Ladislav Hoffmann. Prvú etapu recyklácie kopca ukončil developer vlani v októbri.



"Doteraz sme zrecyklovali približne 0,6 milióna ton materiálu z celkovo predpokladaných 1 milión ton a dosiahli 97-percentné zhodnotenie odpadov. Čo sa druhej etapy týka, sme za prvou tretinou recyklačných prác," skonštatoval Hoffmann s tým, že práce idú podľa plánu.



Počas prác na likvidácii kopca je naďalej prítomný odborný geologický dohľad, technický dozor aj špecialista na nakladanie s odpadom. Vykonávané sú kontrolné merania prítomnosti azbestových vlákien v ovzduší, kontrola kvality podzemných vôd i kontrola kvality zemín a spracovávaných odpadov. Všetky hodnoty v rámci meraní sú naďalej podľa neho v norme. Hovorí o tom aj zatiaľ posledná správa k meraniam z uplynulého mesiaca. V nej sa okrem iného konštatuje, že "realizovaným súborom kontrolných laboratórnych a terénnych meraní nebola zaznamenaná žiadna anomália, ktorá by indikovala nežiaduci vplyv vykonávanej činnosti na vybrané a sledované zložky životného prostredia."



Od začiatku prác v roku 2024 zdokumentovali jedinú anomáliu s rozsahom približne jednej tony znečistenia zemín ropnými látkami, ktorú následne v rámci prvej etapy odborne zlikvidovali. Odhalený bol tiež azbestocementový odpad doteraz v objeme približne jednej tony, ktorého prítomnosť v kopci sa však očakávala, ako aj niekoľko ton starých železničných podvalov, ktoré sa rovnako zaraďujú do kategórie nebezpečného odpadu. Všetok nebezpečný odpad bol odborne stabilizovaný a bezpečne odvezený z územia.



Developer zároveň pokračuje v príprave výstavby štvrte Nové Viladomy v danom území. Prvá etapa zaberie približne tretinu územia kopca a navrhol ju ateliér Compass Architekti. Má stavebné povolenie, s výstavbou plánuje spoločnosť začať tento rok. Oficiálny predaj spustí na jar. Na zvyšné dve tretiny zrealizoval developer medzinárodnú architektonickú súťaž, ktorú vyhral ateliér What architects. Aktuálne sa pracuje na podrobnejšej architektonickej štúdii, pričom túto časť čaká ešte celý povoľovací proces.



Takzvaný petržalský kopec sa nachádza v južnej časti mestskej časti a vznikol v 70. rokoch 20. storočia, keď musela stará Petržalka ustúpiť výstavbe panelového sídliska. Tvorí ho okolo 1,25 milióna ton materiálu. V kopci sa nachádza prevažne zemina, tehly, betón, plechy či iný zdravotne neškodný materiál. Prácam na časti kopca predchádzalo odstraňovanie náletovej zelene a výber dodávateľa.



Miesto, na ktorom sa kopec v súčasnosti nachádza, je jedným z tých, na ktoré sa má developerský projekt rozšíriť.