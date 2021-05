CRESCO REAL ESTATE mení trh novostavieb

Bratislava 9. mája (OTS) - Najväčší rezidenčný developer na Slovensku CRESCO REAL ESTATE posilní ponuku bývania v bratislavských novostavbách spustením nového projektu Agáty . Projekt vyrastie v bratislavskej Dúbravke, v bezprostrednom susedstve lesa, športového klubu, ale aj služieb v neďalekej nákupno-zábavnej zóne. Developer chce projektom osloviť široké spektrum záujemcov, ktorí hľadajú trvalé bývanie, komfortnú alternatívu rekreačného či víkendového bývania alebo aj dlhodobé zhodnocovanie financií cez investičnú nehnuteľnosť.“ prezrádza, výkonný riaditeľ CRESCO REAL ESTATE, a pokračuje: „Jedným z benefitov projektu Agáty je jednoznačne jeho poloha a úzky kontakt s prírodou. Tým, že sa nachádza v blízkosti chráneného územia lesa, prirodzene poskytuje súkromie a vylučuje možnosť ďalšej zástavby. Zároveň sa projekt Agáty nachádza vo výborne vybudovanej lokalite. Dostupnej nielen osobnou dopravou, ale aj MHD. Pre ešte lepšiu dostupnosť k Agátom vybuduje developer CRESCO REAL ESTATE obojstrannú zastávku MHD na Agátovej ulici. V okolí sa nachádzajú obchodné domy, školy, škôlky, nákupné centrum či zdravotnícke zariadenia. Okrem predĺženia električkovej trate až do nákupného centra v lokalite Bory je v blízkosti projektu Agáty v budúcnosti naplánovaný aj TIOP – terminál integrovanej osobnej dopravy s možnosťou nastúpiť na autobus či vlak.Návrh projektu zveril developer osvedčenému ateliéru Compass Architekti, ktorý dlhodobo spolupracuje s developerom na jeho vlajkovom projekte – štvrti Slnečnice v bratislavskej Petržalke.hovorí architektz Compass Architekti. Projekt Agáty bude pozostávať zo 121 bytov a apartmánov a 29 domov s predzáhradkami. Byty aj apartmány (s celkovou podlahovou plochou od 24,91 m2 do 105,80 m2) a tiež domy (s celkovou podlahovou plochou od 137,49 m2 do 189,77 m2) so záhradkami s výmerami od 99,69 m2 do 369,08 m2. Všetky produkty sú určené tak na dlhodobé, ako aj krátkodobé, napríklad víkendové bývanie.Agáty sú však zaujímavé aj pre tých, ktorí chcú dlhodobo zhodnocovať svoje úspory a obzerajú sa po investičných nehnuteľnostiach.“ vysvetľuje, obchodný riaditeľ CRESCO REAL ESTATE. (Pozn.: medziročný rast cien bytov v Bratislave bol v roku 2020 podľa NBS na úrovni takmer 12 %.)Doplnkové služby pre obyvateľov Agátov ako spoločný bazén, posilňovňa či recepcia sú na trhu jedinečné a zvyšujú atraktivitu projektu aj pre segment záujemcov o bývanie v nájme.Apartmány a byty sa budú ponúkať v štandarde. Všetky ponúkané typy obytných jednotiek bude možné financovať cez bežný hypotekárny úver s možnosťou zriadenia trvalého pobytu.Dva vzniknuté vnútrobloky medzi obytnými budovami ponúknu klientom Agátov rôzne možnosti, ako tráviť voľný čas – menší vnútroblok s vonkajším bazénom bude koncipovaný skôr relaxačne, väčší dvor s hernými prvkami bude zameraný na aktívnejší oddych. V areáli bude k dispozícii aj posilňovňa. Ďalšie možnosti športového vyžitia a relaxu ponúka susedný športový klub Penati a priľahlý les.“ dopĺňa, výkonný riaditeľ CRESCO REAL ESTATE.Výstavbu Agátov plánuje developer začať v 3. štvrťroku 2021, dokončenie je plánované v 3. kvartáli 2023.