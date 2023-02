Csereho astronomické dni budú vo hvezdárni v Hlohovci aj pre verejnosť

Hlohovec 23. februára (TASR) - Hvezdáreň a planetárium (HaP) M. R. Štefánika v Hlohovci pripravila na piatok (24. 2.) v poradí 24. Csereho astronomické dni. Podujatie je pomenované po propagátorovi astronómie Elemérovi Cserem, zakladajúcom členovi a vedúcom astronomického krúžku pri n. p. Slovakofarma Hlohovec, z ktorého potom vznikla Krajská hvezdáreň a neskôr HaP. Informovala o tom Radoslava Bodnárová z HaP.



Csereho astronomické dni každoročne organizuje hvezdáreň so Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri Slovenskej akadémii vied (SAV). Program, otvorený aj pre verejnosť, sa začne o 17.00 h prednáškou astrofyzika zo Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove Ladislava Hrica o najväčšom vesmírnom ďalekohľade JWST, ktorý napriek svojmu krátkemu pôsobeniu má za sebou zaujímavé objavy. Nasledovať bude rozprávanie o Mikulášovi Kopernikovi. Neprofesionálny astronóm, objaviteľ množstva asteroidov Štefan Kürti príde porozprávať o Podivuhodnom svete planétok a ako sa objavujú amatérsky. V závere si účastníci pozrú medailón o spoluzakladateľovi amatérskej astronómie v Hlohovci, popularizátorovi vedy a pedagógovi Pavlovi Hazuchovi. Ak to umožní počasie, na rad od 20.00 h sa dostane teleskopické pozorovanie astronomických objektov na zimnej nočnej oblohe pre verejnosť.



Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika sa zameriava na osvetovú a vzdelávaciu činnosť, popularizáciu astronómie a vedeckú činnosť. Pre verejnosť pripravuje exkurzie do planetária, programy a astronomické pozorovania Slnka i nočnej oblohy. Ročne ju navštívi takmer 20.000 návštevníkov. Observatórium má k dispozícii kvalitnú prístrojovú techniku, patrí k nej aj druhý najväčší ďalekohľad na Slovensku. Rozsiahla batéria kvalitných prístrojov sa využíva pri pozorovaniach v rámci popularizačnej i vedeckej činnosti. Pri hvezdárni rozvíja činnosť Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV.